ΗΠΑ: Μετέωρη η «αποκλιμάκωση» που υποσχέθηκε ο Τραμπ στη Μινεάπολη – «Ο δήμαρχος Φρέι παίζει με τη φωτιά»

Ο Τζέικομπ Φρέι είχε δηλώσει ότι «δεν θα εφαρμόσει τους ομοσπονδιακούς νόμους περί μετανάστευσης» με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά ότι «η δήλωση αποτελεί πολύ σοβαρή παραβίαση του νόμου»
Διαδηλωτές συμμετέχουν σε διαμαρτυρία για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Alex Pretti από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στο Μινεάπολις
Διαδηλωτές συμμετέχουν σε διαμαρτυρία για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Alex Pretti από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεάπολη / REUTERS/Eduardo Munoz

Η «μικρή αποκλιμάκωση» που είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στη Μινεάπολη, μετά τον δεύτερο θάνατο Αμερικανού πολίτη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων της ICE στην πόλη, μοιάζει μετέωρη μετά τη σκληρή φραστική επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά του δημάρχου της.

Η Μινεάπολη των περίπου 400.000 κατοίκων παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο το Σάββατο (24.01.2026) του νοσηλευτή Άλεξ Πρίτι, 37 ετών, από τα πυρά μελών της αστυνομίας συνόρων των ΗΠΑ (CBP) κατά τη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον των επιχειρήσεων για τη σύλληψη μεταναστών. Ο θάνατός του ακολούθησε αυτόν πριν από δυο εβδομάδες της επίσης 37χρονης Ρενέ Γκουντ, από τα πυρά ενός πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην ίδια πόλη την 7η Ιανουαρίου.

Και ενώ η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση φαινόταν να επιθυμεί να κατευνάσει μια ασταθή κατάσταση, τόσο στην πόλη όσο και στους πολιτικούς κύκλους στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές σήμερα κατά του δημάρχου της Μινεάπολης.

Ο Τζέικομπ Φρέι είχε δηλώσει χθες στο X ότι «δεν εφαρμόζει και δεν θα εφαρμόσει τους ομοσπονδιακούς νόμους περί μετανάστευσης».

«Μπορεί κάποιος να του εξηγήσει παρακαλώ ότι αυτή η δήλωση αποτελεί πολύ σοβαρή παραβίαση του νόμου και ότι παίζει με τη φωτιά;» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Αλλά ο Φρέι συνέχισε αργότερα, τονίζοντας στο Χ: «Η δουλειά της αστυνομικής μας δύναμης είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών, όχι να επιβάλλει τους ομοσπονδιακούς νόμους περί μετανάστευσης».

Η κατάσταση που επικρατεί πλέον εξαιτίας των θανάτων των δύο Αμερικανών πολιτών, που έχουν προκαλέσει αγανάκτηση και εντάσεις στη χώρα, παρακολουθείται τώρα στενά από τους συμμάχους της Ουάσινγκτον.

«Αυτό που είδα είναι προφανώς ανησυχητικό», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δύο ημέρες αφότου ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «ανησυχητικό το επίπεδο βίας» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

