Σε μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία του Μέιν για το μακελειό με 4 νεκρούς την Τρίτη (18.04.2023) μετά από πυροβολισμούς στην πόλη Μπόοουντεν.

Αρχικά η αστυνομία κλήθηκε σε σπίτι στο Μέιν όπου έπεσαν απανωτοί πυροβολισμοί, και εντόπισε 4 πτώματα. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές οι ταυτότητές τους.

Λίγη ώρα αργότερα αρκετά αυτοκίνητα έγιναν στόχος πυρών στον αυτοκινητόδρομο 295 στο Γιαρμάουθ, μια πόλη περίπου 50 χιλιόμετρα νότια του Μπόουντεν. Η αστυνομία ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Ίτον συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τους φόνους στο Μπόουντεν. Οι αρχές θεωρούν ότι είναι ο δράστης και των πυροβολισμών εναντίον των οχημάτων, αλλά ακόμη δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για το περιστατικό αυτό.

«Ένα πρόσωπο έχει συλληφθεί και τα περιστατικά συνδέονται», δήλωσε ο Ράνταλ Κίτεν της πολιτειακής αστυνομίας του Μέιν στους δημοσιογράφους.

