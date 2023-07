Πανικός επικράτησε σε παραλία στο Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ, όταν ένα μικρό αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα κοντά μάλιστα σε ανθρώπους που έκαναν μπάνιο.

Το αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα και αναποδογύρισε, αλλά το κύμα το βοήθησε να επανέλθει σε κανονική θέση.

Αυτή η εξέλιξη βοήθησε τον πιλότο να βγει σωός με τη βοήθεια ναυαγοσωστών, αλλά και ανθρώπων που ήταν στην παραλία.

Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα ή κάποιος τραυματρισμός αν και το αεροπλάνο έπεσε πολύ κοντά στην παραλία.

A plane was pulled ashore after the aircraft crashed on New Hampshire’s Hampton Beach. The pilot was rescued by lifeguards and no injuries were reported, police say. https://t.co/nZgsv3TFyp pic.twitter.com/J4ZaapqQAB