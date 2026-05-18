Παγκόσμια υστερία για το νέο ρολόι της Swatch με την Audemars Piguet – Ουρές χιλιομέτρων, επεισόδια και ξύλο έξω από τα καταστήματα

Παγκόσμια φρενίτιδα προκάλεσε η συνεργασία ανάμεσα στη Swatch και την Audemars Piguet, με απίστευτες ουρές έξω από καταστήματα, ξύλο και υστερία γύρω από τη νέα σειρά ρολογιών «Royal Pop». Η πολυσυζητημένη συνεργασία ένωσε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους της ωρολογοποιίας: τη μαζική, προσιτή μόδα της Swatch με την υπερπολυτελή εικόνα της Audemars Piguet, της εταιρείας πίσω από το εμβληματικό Royal Oak.

Από το Παρίσι και το Μιλάνο – όπου πελάτες έπαιξαν μπουνιές – μέχρι την Κουάλα Λουμπούρ, χιλιάδες πελάτες περίμεναν έξω από καταστήματα της Swatch για την κυκλοφορία των νέων ρολογιών pocket watches.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συλλογή παρουσιάστηκε ως «μια ανατρεπτική συνεργασία ανάμεσα σε δύο εμβληματικούς οίκους της ελβετικής ωρολογοποιίας» και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες από την αποκάλυψή της.

Ωστόσο, η κατάσταση σε αρκετές πόλεις ξέφυγε από τον έλεγχο. Βίντεο στα social media έδειχναν καβγάδες, πανικό και δυνάμεις ασφαλείας να προσπαθούν να συγκρατήσουν τα πλήθη.

Στις ΗΠΑ, 19 καταστήματα της Swatch έκλεισαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ στη Νέα Υόρκη αστυνομικός φέρεται να χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού για να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και σε ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε Ινδία και Ντουμπάι ακυρώθηκαν προληπτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Η Swatch κάλεσε το κοινό μέσω social media να μην συρρέει μαζικά στα καταστήματα, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια εργαζομένων και πελατών. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η συλλογή θα παραμείνει διαθέσιμη για αρκετούς μήνες.

Η σειρά «Royal Pop» περιλαμβάνει οκτώ διαφορετικά χρώματα, εμπνευσμένα από το οκταγωνικό σχήμα της κάσας του Royal Oak. Αντί για λουράκι χειρός, τα ρολόγια συνοδεύονται από δερμάτινο κορδόνι ώστε να φοριούνται στον λαιμό ή να κρεμιούνται σε τσάντες – κάτι που οδήγησε πολλούς να τα συγκρίνουν με άλλες viral τάσεις της μόδας.



Η τιμή τους κυμαίνεται από 400 έως 420 δολάρια, τα ρολόγια εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως και άρχισαν να εμφανίζονται σε πλατφόρμες μεταπώλησης σε πολλαπλάσιες τιμές, που έφταναν ακόμη και τα 6.000 δολάρια.

Για τη Swatch, η επιτυχία είναι προφανής: τεράστια επισκεψιμότητα στα καταστήματα και σημαντική ενίσχυση της εικόνας της μέσω της σύνδεσης με έναν από τους πιο ιστορικούς οίκους πολυτελών ρολογιών στον κόσμο. Η μετοχή της μητρικής εταιρείας Swatch Group σημείωσε άνοδο 15% μέσα σε δύο εβδομάδες.

À Paris, Bordeaux ou Lyon, des files interminables devant des boutiques Swatch afin de mettre la main sur un modèle avec l’horloger de luxe Audemars Piguet. Objectif pour certains : faire une bonne affaire en revendant ces montres. Mais à Lille, notamment, ceux qui avaient dormi… pic.twitter.com/Hh8n8E1nD6 — franceinfo (@franceinfo) May 16, 2026

INFO – #Mode : Des émeutes éclatent dans le monde entier pour la montre Swatch x Audemars Piguet “Royal Pop” vendue 400 $ mais revendue jusqu’à 4 000 $. Des bagarres aux gaz lacrymogènes, des magasins fermés, une cohue incontrôlable. pic.twitter.com/wKSXHN98qn — FranceNews24 (@FranceNews24) May 17, 2026

Shoppers brawled outside a Swatch store in Milan following the launch of its new collaboration with luxury watchmaker Audemars Piguet.



The watch sells for £335 retail, but some have been seen put up for resale online for up to £16,000.



The rare collaboration has seen long… pic.twitter.com/pVTqfWAVIv — Channel 4 News (@Channel4News) May 18, 2026

BREAKING



AP x Swatch launch in Miami (Aventura) just got shut down.



3,000+ people flooded the mall causing a massive stampede. @SwatchUS @AudemarsPiguet pic.twitter.com/FWsCyQE8US — vision (@JakesVision) May 16, 2026

Pandemonium at Lenox Mall, Atlanta. Crowds hopped the barriers to race for a chance to get the new Swatch x Audemars Piguet (AP) release.



Grown adults fighting over a watch. What are we even doing？ pic.twitter.com/5m67Ijp6vo — TaraBull (@TaraBull) May 17, 2026

Cops pulled out the pepper spray at the @swatch x @audemarspiguet drop in Long Island



: @gg.chang (via IG) pic.twitter.com/fK0vprS9d5 — Complex Style (@ComplexStyle) May 16, 2026

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, αφορά την Audemars Piguet.

Ο ελβετικός οίκος, που ιδρύθηκε το 1875 και φημίζεται για τα εξαιρετικά πολύπλοκα και πανάκριβα ρολόγια του, κινδυνεύει – σύμφωνα με ορισμένους συλλέκτες – να «χαλάσει» την εικόνα του μέσα από μια τόσο μαζική συνεργασία.

Άλλοι, πάντως, θεωρούν ότι η συνεργασία ανοίγει τον δρόμο σε νεότερες γενιές καταναλωτών, ιδιαίτερα στη Gen-Z, να γνωρίσουν έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους της υψηλής ωρολογοποιίας.