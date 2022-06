Ο Λευκός Οίκος αναμένεται, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα, να ανακοινώσει ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, ύψους έως 1 δισεκ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Στα όπλα που θα δοθούν στο Κίεβο περιλαμβάνονται αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα και βλήματα για το πυροβολικό και τα πυροβόλα howitzer.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του Bloomberg’s, Άντονι Καπάτσιο, το ύψος της βοήθειας θα είναι 650 εκατομμύρια δολάρια και θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τους αντιπλοϊκούς πυραύλους Harpoon, που μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα όχημα κι από εκεί να πυροδοτηθούν.

Breaking. US to announce new $650m package from Ukraine Security Assistance fund for new arms/secure communications gear/NVGs for Ukraine..includes for first time vehicle-mounted Harpoon anti-ship missiles.