Ένα παιδί έχασε τη ζωή του και άλλο ένα τραυματίστηκε όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ σε υπαίθρια αγορά στο Τέξας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί ακόμη τρεις τραυματίες. Το περιστατικό συνέβη στην αγορά Cole’s Flea Market στην περιοχή Pearland του Τέξας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ δύο ατόμων που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και στη συνέχεια αντάλλαξαν πυρά.

Ο ένοπλος διαφεύγει της σύλληψης, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για τον δεύτερο δράστη.

A shooter at Cole’s Flea Market in Pearland, Texas gunned down five individuals, killing one child. The 4 other victims are hospitalised in an unknown condition, and the suspect is still at large. pic.twitter.com/ZwEQWTf4XA