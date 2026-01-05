ΗΠΑ: Νέο μήνυμα ισχύος από Τραμπ και Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο»

Μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος, έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ μέσω ανάρτησης στα social media, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τη φράση «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ αναφέρει: «Αυτό είναι ΤΟ δικό ΜΑΣ ημισφαίριο και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας».

Σήμερα το πρωί (05.01.2026), ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συμμετείχε σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές για να συζητήσει την αποφασιστική επιχείρηση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ που οδήγησε στην επιτυχή σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε την ακλόνητη δέσμευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποτρέψει τη μετατροπή του Δυτικού Ημισφαιρίου σε «ασφαλές καταφύγιο για εμπόρους ναρκωτικών, ιρανικούς αντιπροσώπους ή εχθρικά καθεστώτα που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια».

Παράλληλα δήλωσε ότι «οι ημέρες της αδυναμίας έχουν τελειώσει και ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να εξαλείψουν αυτές τις απειλές από την περιοχή μας».

This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z — Department of State (@StateDept) January 5, 2026

Η ανάρτηση στο X έγινε την ώρα της κινηματογραφικής μεταφοράς του Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης.