Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

ΗΠΑ: Ο Μάρκο Ρούμπιο καταγγέλλει το πρόστιμο της ΕΕ κατά της πλατφόρμας X ως «επίθεση στον αμερικανικό λαό»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε βαρύ πρόστιμο στην πλατφόρμα του Έλον Μασκ για παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, προκαλώντας την οργή της Ουάσιγκτον
Ο Μάρκο Ρούμπιο
Ο Μάρκο Ρούμπιο / REUTERS / Eva Marie Uzcategui

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αντέδρασε έντονα στο πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ.

Σε μήνυμά του στο ίδιο το δίκτυο του Έλον Μασκ, ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή κύρωση δεν στρέφεται μόνο κατά της X, αλλά συνιστά, όπως είπε, άμεση επίθεση στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες και «στον αμερικανικό λαό» από ξένες κυβερνήσεις. Τόνισε μάλιστα πως «η εποχή της λογοκρισίας των Αμερικανών στο διαδίκτυο έχει τελειώσει».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί την X για παραβίαση των απαιτήσεων διαφάνειας του Digital Services Act. Θεωρεί ότι το μπλε σήμα, το οποίο μπορεί να αποκτηθεί απλώς με πληρωμή, παραπλανά τους χρήστες δημιουργώντας την εντύπωση ότι ένας λογαριασμός έχει επαληθευτεί, ενώ στην πραγματικότητα δεν γίνεται κανένας ουσιαστικός έλεγχος ταυτότητας.

 

Για τις Βρυξέλλες, αυτή η σύγχυση εκθέτει τους χρήστες σε απάτες, πλαστοπροσωπία και άλλες μορφές διαδικτυακής χειραγώγησης. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης ότι η πλατφόρμα δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη διαφάνεια στο διαφημιστικό της αρχείο και δεν παρείχε την πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα που δικαιούνται οι ερευνητές.

Σύμφωνα με την ΕΕ, ο DSA δεν επιβάλλει υποχρεωτική επαλήθευση χρηστών, αλλά απαγορεύει ρητά στις πλατφόρμες να αφήνουν ψευδώς να εννοηθεί ότι μια επαλήθευση έχει γίνει όταν αυτό δεν ισχύει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
133
101
75
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ουκρανία: Νέες συνομιλίες στο Μαϊάμι για το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου
Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντώνται στη Φλόριντα για να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις γύρω από την πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον που στοχεύει στον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία
Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Μάρκο Ρούμπιο
Το σπρίντ του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, για να χαιρετήσει φοιτητές στην Κίνα και ο αγώνας πινγκ πονγκ
Ο ίδιος μάλιστα δεν παρέλειψε να παίξει πινγκ πονγκ με έναν από τους αστέρες του αθλήματος κάνοντας έτσι μία από τις πιο ευχάριστες επισκέψεις του στην Κίνα
Εμανουέλ Μακρόν
Λιθουανία: Έτοιμη να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των αερόστατων από τη Λευκορωσία
Το Βίλνιους ανεβάζει τους τόνους μετά από σειρά εναέριων παραβιάσεων από τη Λευκορωσία - Παράνομα αερόστατα ανάγκασαν επανειλημμένα τα αεροδρόμια της χώρας να διακόψουν τη λειτουργία τους
Μπαλόνι που μετέφεραν λαθραία στη Λιθουανία
Newsit logo
Newsit logo