ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει τέλος στο πρόγραμμα προστασίας μεταναστών από τη Βενεζουέλα

Η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να τερματίσει το ειδικό καθεστώς που προστάτευε εκατοντάδες χιλιάδες υπηκόους της Βενεζουέλας από την απέλαση
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Brian Snyder

Καίριο πλήγμα για χιλιάδες οικογένειες από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη (03.09.2025) τον τερματισμό του προγράμματος Καθεστώτος Προσωρινής Προστασίας (TPS). Το μέτρο είχε θεσπιστεί επί προεδρίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν και από το 2021 επέτρεψε σε περισσότερους από 256.000 μετανάστες από τη Βενεζουέλα να ζουν και να εργάζονται νόμιμα στις ΗΠΑ, προστατευμένοι από τον κίνδυνο απέλασης.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δικαιολόγησε την απόφαση λέγοντας πως «οι συνθήκες στη Βενεζουέλα δεν πληρούν πλέον τα απαραίτητα κριτήρια» για το καθεστώς αυτό. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έλαβε υπόψη παράγοντες δημόσιας και εθνικής ασφάλειας, μεταναστευτικής πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής, καταλήγοντας ότι «δεν είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών» να συνεχιστεί η προστασία των υπηκόων της Βενεζουέλας.

Το TPS, που γενικά παραχωρείται σε πληθυσμούς που διαφεύγουν από πολέμους, φυσικές καταστροφές ή ανθρωπιστικές κρίσεις, θα λήξει επισήμως στις 10 Σεπτεμβρίου. Το μέτρο είχε αμφισβητηθεί δικαστικά την άνοιξη: μπλοκαρίστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο τον Μάρτιο, αλλά τελικά επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, όπου κυριαρχεί η συντηρητική πλειοψηφία.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη βούληση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, να σκληρύνει άμεσα την πολιτική του για τη μετανάστευση.

