ΗΠΑ: Ο Πενς δεν έχει αποκλείσει την 25η τροπολογία για την καθαίρεση Τραμπ

«Κλειστά κρατάει ακόμα τα χαρτιά» του ο Μάικ Πενς για τα όσα επεισόδια που ξέσπασαν την 6η Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο. Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επικαλεστεί την 25η τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος για την καθαίρεση του Ντόναλντ Τραμπ από το αξίωμα του προέδρου.

Πηγές που επικαλείται το CNNi αναφέρουν ότι ο Μάικ Πενς θέλει να διατηρήσει αυτή την επιλογή σε περίπτωση που ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ γίνει πιο «ασταθής» μέχρι τη λήξη της θητείας του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου δεν είχε υπάρξει επικοινωνία μεταξύ Πενς και Τραμπ.

«Ο Πενς πήρε τελικά μια γεύση από την εκδικητικότητα του προέδρου» αναφέρει στο CNNi πηγή κοντά στον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι οργισμένος με τον αντιπρόεδρό του, ενώ ο δεύτερος απογοητευμένος από τον πρώτο, όπως λένε πηγές με γνώση του θέματος.

