ΗΠΑ: Ο Τζο Μπάιντεν επέλεξε την Τζάνετ Γέλεν για το υπουργείο Οικονομικών

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε σήμερα ότι επέλεξε την πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Τζάνετ Γέλεν να αναλάβει την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών της χώρας, ενώ ανακοίνωσε και μέλη-«κλειδιά» της οικονομικής ομάδας του, η οποία θα αναλάβει να παράσχει «άμεση οικονομική στήριξη» στη χώρα που έχει πληγεί από την πανδημία Covid-19.

«Καθώς ξεκινάμε να εργαζόμαστε για να θέσουμε υπό έλεγχο τον ιό, αυτή είναι η ομάδα που θα παράσχει άμεση οικονομική βοήθεια στους Αμερικανούς κατά τη διάρκεια αυτής της οικονομικής κρίσης και θα μας βοηθήσει να ανοικοδομήσουμε την οικονομία μας σε πιο ισχυρή από ποτέ», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν σε μία ανακοίνωση, όπου επιβεβαίωσε τον διορισμό της Τζάνετ Γέλεν, η οποία θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα τεθεί επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών, εφόσον η υποψηφιότητά της για τη θέση αυτή επικυρωθεί από τη Γερουσία.

This crisis-tested team will help lift America out of our current economic downturn and build back better—creating an economy that gives every single American a fair shot and an equal chance to get ahead. https://t.co/F6JMBHUgVx