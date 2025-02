ΗΠΑ: Οδηγός SUV το εγκαταλείπει την τελευταία στιγμή πριν συγκρουστεί με τρένο – Βίντεο που κόβει την ανάσα

Λίγα δευτερόλεπτα χώριζαν οδηγό SUV στις ΗΠΑ από τον σοβαρό τραυματισμό, ακόμα και τον θάνατο. Ο οδηγός γλίτωσε ως εκ θαύματος από την σφοδρή σύγκρουση με τρένο.

Στο βίντεο που θα δείτε ένα τρένο παρασύρει ένα SUV στις 4 Φεβρουαρίου καθώς το μισό όχημα έχει μείνει στις ράγες.

Ο οδηγός όπως θα δείτε προσπάθησε να κάνει όπισθεν αλλά καθώς οι μπάρες της διάβασης είχαν πέσει, πανικοβλήθηκε και εγκατέλειψε το αυτοκίνητο λίγο πριν την πρόσκρουση, αποφεύγοντας έτσι τον τραυματισμό.

A second before… The driver miraculously escaped a collision with a train



Newly released video shows the moment a FrontRunner train collided with an SUV at a Layton crossing on February 4.



The driver escaped just before impact, avoiding injury. The footage reveals the… pic.twitter.com/0LKAcFmS7q