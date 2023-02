Οι εταιρείες κινηματογραφικών αιθουσών στις ΗΠΑ πέρασαν δύσκολες ώρες τα προηγούμενα χρόνια λόγω του κορονοϊού και τα λουκέτα έπεφταν βροχή. Δεν το έβαλαν κάτω, όμως και ήδη έχουν ξεκινήσει την μεγάλη αντεπίθεση επιβίωσης με μεγάλες αλλαγές στις αίθουσες, αλλά και προσφορές δωρεάν ποτών και φαγητών, για να προσελκύσουν το κοινό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του cnbc.com από το 2019 που ξεκίνησε η πανδημία έκλεισαν 3.000 κινηματογραφικές αίθουσες στις ΗΠΑ και ο συνολικός αριθμός τους έπεσε κάτω από τις 40.000.

Οι εταιρείες όμως, δεν κάθισαν με σταυρωμένα τα χέρια περιμένοντας καρτερικά ο αριθμός των αιθουσών κινηματογράφου να συνεχίσει να συρρικνώνεται.

Πέρασαν ήδη στην αντεπίθεση για να επιβιώσουν με μια σειρά εντυπωσιακών αλλαγών στο λουκ των αιθουσών, στις μηχανές προβολής και με απίστευτες προσφορές που φτάνουν ακόμα και στα δωρεάν ποτά και φαγητά.

🎬MOVIE NIGHT GIVEAWAY✨

Watched Incredibles 2 @cinepolisusa with some friends and want YOU to experience luxury theaters with your bestie too, so we’re running a giveaway for one (1) fifty dollar ($50) Cinépolis USA GIFT CARD 💳 and two (2) movie tick… https://t.co/Orumxe62tT pic.twitter.com/mgY2KzRxs2 — Zooey Miyoshi (@zooeyinthecity) June 23, 2018

Μηχανές προβολής με λέιζερ

Οι εταιρείες ήδη έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό την αντικατάσταση των παλαιών ψηφιακών μηχανών προβολής με καινούργιες μηχανές με λέιζερ. Οι μηχανές με λέιζερ είναι πιο ακριβές, αλλά όπως εξήγησε εκπρόσωπος εταιρείας θα αποδειχτούν πιο οικονομικές μακροπρόθεσμα.

«Είναι λίγο ακριβές, αλλά παράγουν ένα καλύτερο προϊόν στην οθόνη. Οι παραδοσιακοί ψηφιακοί λαμπτήρες πρέπει να αντικατασταθούν μετά από περίπου 2.000 ώρες και παράγουν τόση θερμότητα που τα θέατρα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα για τον κλιματισμό των αιθουσών. Επίσης τα λέιζερ διαρκούν για 20.000 ώρες και μπορούν να περάσουν χρόνια χωρίς να αντικατασταθούν».

Αναβαθμίσεις έχουν γίνει και στο σύστημα ήχου με το Dolby Atmos να έχει πια την πρωτοκαθεδρία.

Οι ξαπλώστρες

Πολλές αίθουσες έχουν αρχίσει να ξηλώνουν τις παραδοσιακές καρέκλες του κινηματογράφου και βάζουν στις θέσεις τους ξαπλώστρες.

Επίσης αναβαθμίζουν τις Premium VIP αίθουσες προβολών. Το 2022, το 15% όλων των εισιτηρίων που πωλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ ήταν για προβολές σε αίθουσες Premium VIP, με το μέσο εισιτήριο να κοστίζει 15,92 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της EntTelligence. Στον αντίποδα ένα τυπικό εισιτήριο κοστίζει κατά μέσο όρο 11,29 δολάρια.

Καμπάνιες εκατ. δολαρίων και δωρεάν φαγητά και ποτά

Οι εταιρείες στις ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει και ειδικές διαφημιστικές καμπάνες. Η AMC ξεκίνησε την πρώτη της διαφημιστική καμπάνια το 2021 με την γνωστή ηθοποιό, Νικόλ Κίντμαν με το σύνθημα: «Κάνουμε τις ταινίες καλύτερες». Η εταιρεία επένδυσε περίπου 25 εκατ. δολάρια στην καμπάνια αυτή.

If we don’t get a Nicole Kidman AMC Theatres spoof by Nicole Kidman herself at the #Oscars what is even the point? pic.twitter.com/gnaIZknQiD — Ema Sasic (@ema_sasic) March 22, 2022

Επίσης προωθούν το ατομικό μάρκετινγκ στέλνοντας e-mail και ειδοποιήσεις στους θεατές.

Πέρα απ’ αυτά κάνουν και ειδικές προσφορές στο κοινό ακόμα και με την παροχή δωρεάν ποτών και τροφίμων.

Η εταιρεία Warehouse προσέφερε δωρεάν ποτά μαργαρίτα με τα εισιτήρια, ενώ έκανε και ειδικές βραδιές, όπως «βραδιά μπαμπάς – κόρης».

Πριν καιρό η ίδια εταιρεία καλούσε το κοινό να πηγαίνει στις αίθουσές της φορώντας πιτζάμες και όποιος πήγαινε με… νυχτερινή εμφάνιση στους κινηματογράφους της, έπαιρνε δωρεάν ποπ κορν.

Η εταιρεία Alamo Drafthouse μοίραζε δωρέαν χοτ ντογκ στην πρεμιέρα της ταινίας «Everything Everywhere All At Once» το 2022.

Προβολή σε ζωολογικό κήπο

Η εταιρεία Alamo Drafthouse συνεργάστηκε επίσης με τον Ζωολογικό Κήπο του Λίνκολν πριν από τα εγκαίνια της νέας του τοποθεσίας στην περιοχή Ρίλεϊβιλ του Σικάγο και έκανε μια υπαίθρια προβολή του «The Lion King» στον χώρο που ήταν τα λιοντάρια.

Οι εταιρείες των ΗΠΑ έχουν αναβαθμίσει και τα κυλικεία – μπαρ τους και προσφέρουν ακόμα και περίεργα εδέσματα όπως τάκος αστακού.

Ανεβαίνουν οι πωλήσεις εισιτηρίων

Ήδη, ο κλάδος βλέπει την πολιτική του να αποτυπώνεται στις πωλήσεις εισιτηρίων, που ανεβαίνουν συνέχεια. Μέχρι τη Δευτέρα, τα ταμεία του 2023 σημείωσαν πωλήσεις εισιτηρίων 958,5 εκατ. δολαρίων, αυξημένες σχεδόν κατά 50% σε σύγκριση με πέρυσι και μειωμένες μόλις 25% από το 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Comscore.