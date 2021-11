Πανικός επικράτησε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα όταν εκπυρσοκρότησε όπλο ενώ οι πτήσεις διακόπηκαν για δυο ώρες.

Οι αρχές αναζητούν τον κάτοχο του όπλου που τράπηκε σε φυγή από το αεροδρόμιο της Ατλάντα ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα από το χάος και τον πανικό που προκλήθηκε μετά τον πυροβολισμό.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, αστυνομικοί έδωσαν το ελεύθερο και οι πτήσεις ξεκίνησαν ξανά, ανέφερε η διοίκηση του αεροδρομίου με ανάρτηση στο twitter.

Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 42χρονο κάτοχο του όπλου, ο οποίος κατονομάστηκε από την αστυνομία ως Κένι Ουέλς.

Ο άνδρας αναζητείται με κατηγορίες για μεταφορά κρυμμένου όπλου μέσα σε εμπορικό αεροδρόμιο, για κατοχή ενός πυροβόλου όπλου από έναν κατάδικο, για αποφόρτιση ενός πυροβόλου όπλου και ανεύθυνη χρήση όπλου, δήλωσε ο Ρέτζιναλντ Μόρμαν από το αστυνομικό τμήμα της Ατλάντα σε συνέντευξη Τύπου.

An unintentional gun discharge in the Atlanta airport caused mass panic today among passengers who thought there was an active shooter.



In 2014, Georgia lawmakers passed a NRA-supported “guns everywhere” law allowing loaded guns inside airports. #gapol pic.twitter.com/fmUnV4GA3f