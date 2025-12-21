Κόσμος

ΗΠΑ: Πανίσχυροι άνεμοι «χτυπούν» το Γουαϊόμινγκ – Νταλίκα 18,6 τόνων ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο

Οι άνεμοι έχουν φτάσει τα 232 χλμ/ώρα, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχίσουν και τις επόμενες μέρες
φορτηγό
Η στιγμή της ανατροπής του φορτηγού

Κύμα θυελλωδών ανέμων πλήττει ξανά το Γουαϊόμινγκ των ΗΠΑ τα τελευταία 24ωρα, με ριπές που έφτασαν έως τα 198 χλμ/ώρα και σε ακόμη πιο ακραία επίπεδα σε ορισμένες περιοχές, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους με αποτέλεσμα μάλιστα να πάρει ο αέρας νταλίκες και να τις ρίξει κάτω.

Την περασμένη Τετάρτη (1/12/2025), οι μετεωρολόγοι κατέγραψαν ριπή ανέμου 198 χλμ/ώρα κοντά στο Red Canyon και κατά μήκος του Salt River στο Lincoln County στο Γουαϊόμινγκ των ΗΠΑ, ενώ σε ορισμένα σημεία όπως στο Smoot και το Mount Coffin οι άνεμοι ξεπέρασαν τα περίπου 232 χλμ/ώρα, καθιστώντας αυτούς τους πιο έντονους ανέμους που έχουν καταγραφεί στην πολιτεία.

Οι ισχυροί αυτοί άνεμοι ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν μεγάλους αυτοκινητοδρόμους όπως οι Interstate 80 και Interstate 25 για οχήματα με μεγάλο ύψος, όμως παρά τις προειδοποιήσεις πολλά ημιφορτηγά και τροχόσπιτα συνέχισαν να κινούνται, με αποτέλεσμα να ανατραπούν δεκάδες από αυτά.

Σύμφωνα με την Wyoming Highway Patrol, μόνο την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν πάνω από 40 περιστατικά ανατροπών, με τα 21 να καταγράφονται την Τρίτη. Σε εννέα από τα περιστατικά αναφέρθηκαν τραυματισμοί, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρά τραυματισμένους.

Χαρακτηριστικό είναι περιστατικό ανατροπής νταλίκας βάρους περίπου 18,6 τόνων, δηλαδή πάνω από το όριο που είχε τεθεί για την απαγόρευση κυκλοφορίας, γεγονός που δείχνει ότι το βάρος από μόνο του δεν εγγυάται ασφάλεια όταν οι άνεμοι είναι ακραίοι.

Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους σε όλη την πολιτεία, με τις συνθήκες να παραμένουν επικίνδυνες και τις επόμενες ημέρες, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Τα έντονα φαινόμενα συνδέονται με ένα ευρύτερο χειμερινό μετεωρολογικό σύστημα που επηρεάζει μεγάλο μέρος των δυτικών και βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις, όπως εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και προβλήματα στην κυκλοφορία σε πολλές πολιτείες πέρα από το Γουαϊόμινγκ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
254
133
118
110
104
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα φωτογραφία «καίει» τον πρίγκιπα Άντριου για το σκάνδαλο Επστάιν: Το πάρτι με τα ναρκωτικά στο εξοχικό της βασίλισσας
Η Daily Mail γράφει πως το συγκεκριμένο πάρτι έγινε σε ένα από τα αγαπημένα εξοχικά της βασίλισσας Ελισάβετ στο οποίο βρέθηκαν προφυλακτικά και λιπαντικά
Η επίμαχη φωτογραφία με την Ghislaine Maxwell και τον Andrew Mountbatten-Windsor
Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 26χρονο που απειλούσε με μαχαίρι περαστικούς στην Κορσική
Οι αστυνομικοί προσπάθησαν αρχικά να χρησιμοποιήσουν ένα όπλο τέιζερ για να ακινητοποιήσουν τον 26χρονο και όταν απέτυχαν ένας από αυτούς τον πυροβόλησε πολλές φορές
Πυροβολισμοί στην Κορσική
5
Newsit logo
Newsit logo