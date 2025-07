ΗΠΑ: Παραλίγο εναέρια σύγκρουση επιβατικού και στρατιωτικού αεροσκάφους – Βίντεο με την σοκαριστική μαρτυρία του πιλότου

Ένα απίστευτο περιστατικό που παραλίγο να εξελιχθεί σε καταστροφική αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (18.07.2025) όταν ένα επιβατικό αεροσκάφος της Delta παραλίγο να συγκρουστεί με ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος τύπου B-52 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, το επιβατικό αεροσκάφος της Delta, που χρησιμοποιεί η αεροπορική εταιρεία SkyWest, απέφυγε για λίγο μια σύγκρουση με ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος, ένα B-52, χάρη σε έναν «επιθετικό ελιγμό», σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από τη Μινεάπολη, στη Μινεσότα (βόρεια), ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο Μίνοτ, στη Βόρεια Ντακότα, όταν ο πιλότος άλλαξε απότομα κατεύθυνση, αιφνιδιάζοντας τους επιβάτες.

“This is not normal at all.”



