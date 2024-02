ΗΠΑ: Πατέρας ανακοινώνει μέσω θυροτηλεφώνου στη σύζυγό του ότι σκότωσε τον γιο του

Σοκάρει η ιστορία ενός 52χρονου στις ΗΠΑ που πυροβόλησε και σκότωσε τον γιο του πάνω σε καβγά, ενώ η κάμερα θυροτηλεφώνου κατέγραφε την ομολογία του.

Στο βίντεο από τις ΗΠΑ που δημοσίευσε πρώτο το Local News 10 εμφανίζεται ο Ντέιβιντ Κοντρέρας να μιλάει στη σύζυγό του και να παραδέχεται ότι ο 22χρονος γιος τους είναι νεκρός μετά τον καβγά τους.

Σύμφωνα με τη New York Post, o Κοντρέρας σκότωσε τον γιο του Έρικ, στο σπίτι της οικογένειας στο Μαϊάμι τον περασμένο Νοέμβριο.

«Δεν αναπνέει. Είναι νεκρός», ακούγεται να λέει ο 52χρονος στη σύζυγό του λίγες στιγμές αφότου πυροβόλησε θανάσιμα τον 22χρονο στις 3 Νοεμβρίου.

«Ο καβγάς στον δρόμο για το σπίτι ήταν αφόρητος» λέει ο Κοντρέρας, αναφέροντας μερικά από τα πράγματα που του είπε ο γιος του και τον εξόργισαν πριν τον σκοτώσει.

David Contreras explains on his Ring doorbell to his wife how he just shot his 21 year old son Eric during an argument in Kendall, Florida in November. The mother sounded very calm given the situation. pic.twitter.com/87xw0H26mA