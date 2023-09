Έφτασε στις ΗΠΑ, σε βάση του Τέξας, ο στρατιώτης Τράβις Κινγκ, ο οποίος απελάθηκε από τη Βόρεια Κορέα τα σύνορα της οποίας είχε περάσει πριν από δύο μήνες.

Ο Κινγκ έφτασε από την Βόρεια Κορέα με πτήση του αμερικανικού στρατού στην Κοινή Βάση Σαν Αντόνιο-Φορτ Σαμ Χιούστον, όπως δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ σύμφωνα με το CNN.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά φαίνεται ομάδα ανθρώπων να βγαίνει από αεροσκάφος στην στρατιωτική βάση. Ο Κινγκ αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις στο Brooke Army Medical Center, νοσοκομείο στην Κοινή Βάση Σαν Αντόνιο-Φορτ Σαμ Χιούστον.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι, μετά την επιστροφή του ο Κινγκ, πρώτα θα αξιολογηθεί και στη συνέχεια να περάσει από διαδικασία επανένταξης ώστε να συναντηθεί και πάλι με την οικογένειά του.

