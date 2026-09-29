ΗΠΑ: «Πράσινο μίλι» αλλά με αίσιο τέλος – 71χρονος έμεινε άδικα 41 χρόνια στο κελί του μελλοθάνατου

Το δικονομικό σύστημα των ΗΠΑ «παραδίδει» για μια ακόμη φορά μαθήματα «δικαιοσύνης», σε υπόθεση που θυμίζει το «Πράσινο Μίλι». Ο 71χρονος Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ, πέρασε τέσσερις δεκαετίες στο κελί του μελλοθάνατου σε φυλακή της Γιούτα έχοντας αδίκως κατηγορηθεί για την δολοφονία γυναίκας.

Ο Ντάγκλας, ο οποίος είναι μαύρος, καταδικάστηκε πρώτη φορά το 1985 και αποφυλακίστηκε μόλις σήμερα Τρίτη (29.09.2026), μετά από 41 ολόκληρα χρόνια, μετά από νέες αναλύσεις DNA που αποδεικνύουν την αθωότητά του.

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Το χρονικό της αδικίας

Η περιπέτεια του Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ, λοιπόν, ξεκινά το 1985, όταν καταδικάζεται για τη δολοφονία της Εύα Όλεσεν, θείας του αρχηγού της αστυνομίας του Πρόβο, μίας πόλης της Γιούτα. Καταδικάστηκε και πάλι το 1992, έπειτα από νέα δίκη. Το κατηγορητήριο βασίστηκε σε δύο μαρτυρίες. Ο ίδιος υπέγραψε την ομολογία του. Το σενάριο που εμφάνισε η κατηγορούσα αρχή ήταν μία διάρρηξη που πήγε στραβά.

Ο Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ όμως συνέχισε να δηλώνει την αθωότητά του και να καταγγέλλει ότι η αστυνομία απέσπασε με δόλιο τρόπο από αυτόν την ομολογία του. Οι δύο μάρτυρες ομολόγησαν δύο δεκαετίες αργότερα ότι η αστυνομία του πλήρωσε και τους πίεσε για να παρουσιαστούν ως μάρτυρες κατηγορίας.

«Το Κράτος του έκλεψε 41 χρόνια από την ζωή του και τον υπέβαλε στην φρίκη της αναμονής του θανάτου επί 40 χρόνια, αλλά απόψε βρίσκεται επιτέλους στο σπίτι του. Είναι μια μεγάλη μέρα», δήλωσε ο δικηγόρος του.

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Η υπεράσπισή του χρησιμοποίησε άλλη μαρτυρία που έκανε λόγο για έναν λευκό άνδρα που απομακρύνθηκε από την σκηνή του εγκλήματος, αλλά η αστυνομία δεν θέλησε να εξετάσει αυτήν την υπόθεση, ούτε άλλους υπόπτους, όπως ο σύζυγος του θύματος, ο οποίος πέθανε το 2009.

Χρειάστηκαν τα αποτελέσματα νέων αναλύσεων DNA σε δείγματα που λήφθηκαν από την σκηνή του εγκλήματος, που έδειξαν ότι δεν αντιστοιχούν στο DNA του Ντάγκλας Στιούαρτ Κάρτερ, για να αποφυλακιστεί με εγγύηση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γιούτα είχε ζητήσει εδώ και μήνες την διεξαγωγή νέας δίκης με το αιτιολογικό των «σοβαρών σφαλμάτων» της αστυνομίας κατά την διάρκεια της έρευνας. Η νέα δίκη θα γίνει το 2027.

Η ταινία «Πράσινο Μίλι»

Η ιστορία εξελίσσεται το 1935, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, σε μια πτέρυγα μελλοθάνατων ενός σωφρονιστικού ιδρύματος στη Λουιζιάνα. Ο Πολ Έτζκομπ είναι ο επικεφαλής δεσμοφύλακας της πτέρυγας Ε, η οποία ονομάζεται «Πράσινο Μίλι» λόγω του χαρακτηριστικού πράσινου χρώματος του πατώματος που οδηγεί στην ηλεκτρική καρέκλα.

Η καθημερινότητα των φυλάκων ανατρέπεται όταν φτάνει ένας νέος κρατούμενος, ο Τζον Κόφι. Πρόκειται για έναν γιγαντόσωμο Αφροαμερικανό, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε θάνατο για τον βάναυσο φόνο και τον βιασμό δύο μικρών κοριτσιών. Παρά την τρομακτική του εμφάνιση, ο Κόφι αποδεικνύεται ένας εξαιρετικά πράος άνθρωπος, με παιδική αθωότητα και έντονο φόβο για το σκοτάδι.

Σύντομα, ο Πολ και οι συνάδελφοί του ανακαλύπτουν ότι ο Κόφι κατέχει ένα υπερφυσικό, θεϊκό χάρισμα: μπορεί να θεραπεύει τις ασθένειες και να απορροφά τον πόνο των άλλων. Όταν ο Κόφι θεραπεύει την οδυνηρή ασθένεια του ίδιου του Πολ και αργότερα σώζει τη σύζυγο του διευθυντή των φυλακών, οι δεσμοφύλακες συνειδητοποιούν ότι είναι απόλυτα αθώος.