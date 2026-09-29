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Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Βίντεο προσομοίωσης δείχνει την κατάρριψη ελληνικού Mirage 2000-5 από τουρκικό σύστημα Hisar-O

«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος εντός πλαισίου NATO», έλεγε πριν λίγες μέρες ο Ερντογάν
τουρκια ελλαδα
Η στιγμή της κατάρριψης του ελληνικού Mirage 2000-5 στην προσομοίωση
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Άλλα λέει, άλλα κάνει, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος παρότι δήλωνε πριν λίγες ημέρες ότι η «Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος εντός πλαισίου NATO», βίντεο από προσομοίωση του τουρκικού αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος τύπου Hisar-O δείχνει την χρήση του στην κατάρριψη ενός ελληνικού Mirage 2000-5.

Τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας παρουσίασαν τις δυνατότητες των συστημάτων αεράμυνας που θα αποτελούν τον «Ατσάλινο Θόλο» της Τουρκίας, με δηλώσεις αξιωματικών τόσο από το πεδίο όσο και από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Προσομοίωσης Αεροπορικής Άμυνας, με το ρεπορτάζ του Defence Turk να καλύπτει μάλλον… τυχαία, την «κατάρριψη» ενός Mirage 2000-5 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις Ερντογάν για «συμμαχία».

Στο αφιέρωμα του τουρκικού αμυντικού μέσου ενημέρωσης Defence Turk γίνεται επίδειξη τουρκικών αντιαεροπορικών συστημάτων όπως το Korkut, το Sungur, το Hisar-A και το Hisar-O.

Αυτό όμως που τράβηξε την προσοχή ήταν η προσομοίωση επιχειρησιακής λειτουργίας του αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος μέσης εμβέλειας τύπου Hisar-O, με το βίντεο να δείχνει ολόκληρη τη διαδικασία εμπλοκής και αναχαίτισης του «εχθρικού» στόχου, ο οποίος αποκαλύπτεται ότι είναι ένα ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Mirage 2000-5 όπως φαίνεται και στο τέλος του σχετικού βίντεο.

Μάλλον στην Τουρκία έτσι αντιλαμβάνονται την έννοια της «συμμαχίας» εντός NATO, με το να προμοτάρουν τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς τους δημοσιεύοντας πλάνα με προσομοιώσεις στις οποίες ελληνικές δυνάμεις παρουσιάζονται ως ο «εχθρός» και μάλιστα να το κάνουν απρόκλητα, λίγες μέρες αφότου ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριζε ότι τους απασχολεί «η διαφύλαξη της ειρήνης και της γαλήνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία προκαλεί, αν και δημιουργείται ένα ενδιαφέρον ερώτημα για το τι θα γινόταν αν οι ρόλοι ήταν αντεστραμμένοι.

Πώς θα αντιδρούσαν στην Τουρκία αν η ελληνική Πολεμική Αεροπορία δημοσίευε μελλοντικά ένα βίντεο από προσομοίωση αναχαίτισης «εχθρικού στόχου» – πόσω μάλλον από ένα ισραηλινής κατασκευής σύστημα αεράμυνας της «Ασπίδας του Αχιλλέα» – που ήταν ένα τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος;

Πηγή: OnAlert.gr

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