ΗΠΑ: Πυροβόλησαν τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα – Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πυροβολήθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Ο 31χρονος ακτιβιστής, ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση στις ΗΠΑ όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο Τσάρλι Κερκ τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας.

Σκληρές εικόνες από την επίθεση, κάνουν το γύρο των social media:

PRAY FOR CHARLIE KIRK! Charlie was just shot in the neck, condition unknown. pic.twitter.com/1W4fD3vk5O — Mister Sugar (@ScottWi92107364) September 10, 2025

Graphic close-up footage shows the attempted assassination of Charlie Kirk at Utah Valley University.



Charlie needs serious prayers!



Warning https://t.co/tAV0vIQs7w — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

Footage showing the person who shot Charlie Kirk being taken into custody. pic.twitter.com/PTFftroc9Y — Clash Report (@clashreport) September 10, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση του Τσάρλι Κιρκ…