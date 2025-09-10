Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

ΗΠΑ: Πυροβόλησαν τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα – Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Τον πυροβόλησαν στο λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση μπροστά σε δεκάδες πολίτες
Πυροβόλησαν ακτιβιστή
Η στιγμή που ο ακτιβιστής δέχεται τον πυροβολισμό

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πυροβολήθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Ο 31χρονος ακτιβιστής, ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση στις ΗΠΑ όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο Τσάρλι Κερκ τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας.

Σκληρές εικόνες από την επίθεση, κάνουν το γύρο των social media:

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση του Τσάρλι Κιρκ… 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo