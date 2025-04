ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Φλόριντα – Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου FSU στη Φλόριντα καθώς έπεσαν πυροβολισμοί.

Οι πρώτες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, στην περιοχή του Ταλαχάσι αναφέρουν ότι τέσσερα άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με βίντεο που ανέβηκαν στα social media φοιτητές να τρέχουν για να γλιτώσουν από τους πυροβολισμούς.

Το πανεπιστήμιο καλεί τους σπουδαστές να αναζητήσουν καταφύγιο. «Κλειδώστε και μείνετε μακριά από όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και να είστε έτοιμοι να λάβετε πρόσθετα προστατευτικά μέτρα», ανέφερε ακόμα.

«Όσα άτομα δεν βρίσκονται ήδη στην κύρια πανεπιστημιούπολη αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να αποφύγουν να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις του Ταλαχάσι», προειδοποιεί ακόμα το πανεπιστήμιο.

An active shooter has been reported in the area of Student Union. Police are on scene or on the way. Continue to seek shelter and await further instructions. Lock and stay away from all doors and windows and be prepared to take additional protective measur https://t.co/cBrbt0cLe6