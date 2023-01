Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μία πλούσια συνοικία του Λος Άντζελες των ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς. Υπάρχουν επίσης τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα (28.01.2023) κατά τη διάρκεια γιορτής που διοργανώθηκε σε μια έπαυλη κοντά στο Μπέβερλι Χιλς. Το σπίτι όπου είχε οργανωθεί η γιορτή βρίσκεται σε μια από τις πλουσιότερες περιοχές του Λος Άντζελες, όπου τα σπίτια αξίας εκατομμυρίων δολαρίων ανταγωνίζονται σε χλιδή.

Τα τρία θύματα βρέθηκαν μέσα σε ένα όχημα σταθμευμένο απ’ έξω. Οι τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μια “συγκέντρωση” γινόταν εκεί, αλλά δεν γνωρίζουν ακόμη τι είδους ήταν, είπε ο αστυνομικός Μπρους Μπόριχαν στους δημοσιογράφους.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Shooting at house party near Beverly Hills at 2:30 AM.

Three killed and four injured.

Will this be the type of mass shooting that Gavin Newson and the media care about?pic.twitter.com/5bQetQnMz9