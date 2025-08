ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στη στρατιωτική βάση Fort Stewart στη Τζόρτζια – Αναφορές για θύματα

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται η στρατιωτική βάση Fort Stewart στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν ένοπλος εισέβαλε σήμερα (06.08.2025) στον χώρο και άρχισε τους πυροβολισμούς.

Το συμβάν με τους πυροβολισμούς βρίσκεται σε εξέλιξη στη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, σύμφωνα με δήλωση της διοίκησης της βάσης.

«Οι εγκαταστάσεις τέθηκαν σε lockdown στις 11:04 (πρωί, τοπική ώρα) και αρχές βρίσκονται στο σημείο», ανέφερε η διοίκηση, προσθέτοντας ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της 2ης Ομάδας Μάχης Τεθωρακισμένων.

Τέσσερα άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και ένας ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί.

