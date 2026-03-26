Ιστορική στιγμή για την Εκκλησία της Αγγλίας: Η Σάρα Μάλαλι έγινε η πρώτη γυναίκα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι

Η 63χρονη πρώην νοσηλεύτρια και μαία ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της σε τελετή με ισχυρό συμβολισμό στον ιστορικό καθεδρικό ναό του Καντέρμπουρι
Ιστορία έγραψε χθες, Τετάρτη 25 Μαρτίου, η Σάρα Μάλαλι, η οποία ενθρονίστηκε ως Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι στην Αγγλία και έγινε επίσημα η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την ηγεσία της Αγγλικανικής Κοινωνίας, δηλαδή της παγκόσμιας ένωσης Αγγλικανικών εκκλησιών που αριθμεί περίπου 85 εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως.

Η 63χρονη πρώην νοσηλεύτρια και μαία ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της σε τελετή με ισχυρό συμβολισμό στον ιστορικό καθεδρικό ναό του Καντέρμπουρι, στη νοτιοανατολική Αγγλία, παρουσία περίπου 2.000 προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον.

Σύμφωνα με την παράδοση αιώνων, η τελετή ξεκίνησε με τη Μάλαλι να χτυπά τρεις φορές με ποιμαντορική ράβδο τη δυτική πύλη του ναού, ζητώντας συμβολικά την είσοδό της. Ντυμένη με χρυσοκίτρινα άμφια, έγινε δεκτή από μαθητές τοπικών σχολείων, οι οποίοι τη ρώτησαν για ποιο λόγο έχει σταλεί στη θέση αυτή.

«Έχω σταλεί ως αρχιεπίσκοπος για να σας υπηρετήσω, να διακηρύξω την αγάπη του Χριστού και μαζί σας να τον λατρεύουμε και να τον αγαπούμε με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τον νου και τη δύναμη», απάντησε η ίδια.

Η τελετή κορυφώθηκε με την ενθρόνισή της σε δύο διαφορετικούς θρόνους, οι οποίοι συμβολίζουν τον διπλό ρόλο του Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι: αφενός ως επισκόπου της ομώνυμης επισκοπής και αφετέρου ως πνευματικού ηγέτη της παγκόσμιας Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Η Μάλαλι αναλαμβάνει το σημαντικό αυτό αξίωμα σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για την Εκκλησία της Αγγλίας, μετά την παραίτηση του προκατόχου της Τζάστιν Ουέλμπι τον Νοέμβριο του 2024. Ο Ουέλμπι αποχώρησε έπειτα τη δημοσιοποίηση έκθεσης για συγκάλυψη υπόθεσης κακοποίησης από την Εκκλησία της Αγγλίας τη δεκαετία του 1970, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν ενημέρωσε τις αρχές όταν οι καταγγελίες περιήλθαν σε γνώση του το 2013.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Αλεξάντρ Λουκασένκο έκανε δώρο ένα τουφέκι στον Κιμ Γιονγκ Ουν: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί»
Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Κιμ Γιονγκ Ουν
Νέες απειλές Τραμπ σε ΝΑΤΟ και Ιράν: «Ας σοβαρευτούν γρήγορα οι Ιρανοί διαπραγματευτές πριν να είναι πολύ αργά»
Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως το Ιράν «ικετεύει» για συμφωνία – Επιτέθηκε και στις χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ κατηγορώντας τες πως δεν βοηθούν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση Νετανιάχου για εξέγερση στο Ιράν για την ανατροπή του καθεστώτος: «Θα τους θερίσουν»
«Όχι» των ΗΠΑ στο σενάριο λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μαζικής αιματοχυσίας, ενώ το χάσμα Ουάσινγκτον - Τελ Αβίβ διευρύνεται
