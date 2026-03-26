Ο Μαδούρο ξανά στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, τρεις μήνες μετά την πρώτη του ακρόαση – Διαμάχη για τα δικαστικά έξοδα

Σχεδόν τρεις μήνες από την πρώτη του ακρόαση, ο Νικολάς Μαδούρο επιστρέφει σήμερα Πέμπτη (26.03.2026) στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης με στόχο την απόρριψη της κατηγορίας για διακίνηση ναρκωτικών, εν μέσω μιας ευρύτερης διαμάχης σχετικά με τα δικαστικά έξοδα της δίκης.

Ο δικηγόρος του Νικολάς Μαδούρο υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ παραβιάζουν τα συνταγματικά δικαιώματα του ανατραπέντος ηγέτη της Βενεζουέλας, μπλοκάροντας τη χρήση κρατικών πόρων της Βενεζουέλας για την κάλυψη των δικαστικών του εξόδων. Είναι η πρώτη φορά μετά την προκαταρκτική ακρόαση του Ιανουαρίου που ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, θα εμφανιστούν στο δικαστήριο.

«Δεν είμαι ένοχος. Είμαι ένας έντιμος άνθρωπος, ο συνταγματικός πρόεδρος της χώρας μου», έλεγε τότε ο Μαδούρο, με τη Φλόρες να δηλώνει επίσης αθώα.

Οι δυο τους κρατούνται σε ένα κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν και κανένας τους δεν έχει αιτηθεί να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση. Ο δικαστής Αλβιν Χέλερσταϊν δεν έχει ακόμη ορίσει ημερομηνία για τη δίκη, αν και αυτό ενδέχεται να συμβεί κατά την ακροαματική διαδικασία.

Ο Νικολάς Μαδούρο ζει σε ένα κελί 2 επί 3 και σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάστασή του και επικαλείται το μέσο, τις νύχτες η σιωπή της φυλακής διακόπτεται από τη φωνή του, που ακούγεται από το κελί: «Εγώ είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας! Πείτε στη χώρα μου ότι με έχουν απαγάγει και ότι εδώ μας κακομεταχειρίζονται».

Ο 63χρονος Μαδούρο εξακολουθεί να απολαύει σημαντικής στήριξης στη Βενεζουέλα, με γκράφιτι και διαφημιστικές πινακίδες στο Καράκας να ζητούν την επιστροφή του. Ωστόσο, ενώ το κυβερνών κόμμα του Μαδούρο παραμένει στην εξουσία, τη θέση του ίδιου κατέχει από τον Ιανουάριο η Ντέλσι Ροντρίγκες, με την οποία έκτοτε συνομιλεί η Ουάσιγκτον.

Διαμάχη για τα δικαστικά έξοδα

Η νέα εμφάνισή τους ενώπιον δικαστηρίου έρχεται εν μέσω διαμάχης για τα δικαστικά έξοδα, τα οποία καλούνται να καλύψουν οι ίδιοι.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο τον περασμένο μήνα, ο δικηγόρος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, ανέφερε ότι το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το οποίο διαχειρίζεται τις κυρώσεις, έκανε στροφή 180 μοιρών όσον αφορά την απόφαση να επιτραπεί στη Βενεζουέλα να καλύψει τα δικαστικά του έξοδα.

Το γραφείο ενέκρινε τη ρύθμιση στις 9 Ιανουαρίου, είπε, αλλά στη συνέχεια, σε διάστημα μικρότερο των τριών ωρών, την ακύρωσε χωρίς να παράσχει εξηγήσεις.

Σε γραπτή δήλωση που κατέθεσε στο δικαστήριο, ο Μαδούρο υποστήριξε ότι «έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να καλύψει τα έξοδα της νομικής του υπεράσπισης».

Οι εισαγγελείς απάντησαν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε εξουσιοδοτήσει τον Μαδούρο και τη Φλόρες να χρησιμοποιήσουν προσωπικά κεφάλαια για την κάλυψη των νομικών τους εξόδων, αλλά θα τους επέτρεπε να το πράξουν μέσω ενός ταμείου που ελέγχεται από μια κυβέρνηση που υπόκειται ακόμη σε κυρώσεις.

«Επειδή δεν αναγνωρίζεται ως ηγέτης της Βενεζουέλας και το σύνολο των κυρώσεων αποσκοπεί στην απομόνωσή του, είναι απίθανο το δικαστήριο να κρίνει ότι δικαιούται οποιοδήποτε ποσό για τη χρηματοδότηση της ποινικής υπεράσπισής του», δήλωσε ο Ντάνκαν Λέβιν, πρώην εισαγγελέας με ειδίκευση στο δίκαιο των κυρώσεων.