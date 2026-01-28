Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

ΗΠΑ: Σε διαθεσιμότητα οι πράκτορες της CBP που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 37χρονο Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη

Οι πράκτορες της CBP τέθηκαν σε διοικητική άδεια, ενώ προς το παρόν είναι άγνωστος ο ακριβής αριθμός των πρακτόρων τους οποίους αφορά το μέτρο
Ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι που δολοφονήθηκε στη Μινεάπολη
Ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι που δολοφονήθηκε στη Μινεάπολη / U.S. Department of Veterans Affairs / Handout via REUTERS

Τουλάχιστον δύο από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες της συνοριοφυλακής (CBP) που εμπλέκονται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά το οποίο σκοτώθηκε ο 37χρονου Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα προσωρινά.

Το περασμένο Σάββατο (24.01.2026) ο νοσηλευτής Άλεξ Πρέτι, έπεσε νεκρός από τα πυρά πρακτόρων της συνοριοφυλακής στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ της CBP και διαδηλωτών στην πολιτεία. Πρόκειται για το δεύτερο θύμα από πυροβολισμούς πρακτόρων μέσα στον μήνα, με τον πρώτο θάνατο να σημειώνεται στις 7 Ιανουαρίου, όταν δολοφονήθηκε από την ICE, η 37χρονη Ρενέ Γκουντ.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, οι πράκτορες της CBP τέθηκαν σε διοικητική άδεια. Προς το παρόν είναι άγνωστος ο ακριβής αριθμός των πρακτόρων τους οποίους αφορά το μέτρο, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη ένα στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Fox News και το MS NOW, σε διοικητική άδεια τέθηκαν οι δύο πράκτορες που πυροβόλησαν τον Πρέτι.

Η είδηση ήρθε μετά την αποκάλυψη ότι η αρχική έρευνα για τον θανατηφόρο πυροβολισμό δεν ανέφερε ότι ο Pretti κρατούσε όπλο — κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις των αξιωματούχων του Trump μετά τον πυροβολισμό, οι οποίες είχαν επισημάνει την ύπαρξη όπλου και γεμάτων γεμιστήρων.

Η προκαταρκτική έρευνα της CBP ανέφερε ότι ο 37χρονος πυροβολήθηκε από δύο ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, έναν πράκτορα της Συνοριακής Φρουράς και έναν τελωνειακό υπάλληλο, αφού αρνήθηκε να απομακρυνθεί από το δρόμο μετά από εντολή τελωνειακού υπαλλήλου.

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 37χρονου νοσηλευτή το Σάββατο, ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ χαρακτήρισαν τον νοσηλευτή της ΜΕΘ ως επιτιθέμενο, ισχυρισμοί που γρήγορα διαψεύστηκαν από το βίντεο από τον τόπο του συμβάντος.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι «πλησίασε τους αξιωματικούς της Συνοριακής Φρουράς των ΗΠΑ με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 mm», αλλά δεν ανέφερε ότι το όπλο ήταν στη θήκη του.

Ο βοηθός του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ — ο υπεύθυνος για το μεταναστευτικό πρόγραμμα του Τραμπ — χαρακτήρισε τον Πρέτι «εγχώριο τρομοκράτη» και «υποψήφιο δολοφόνο» χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του.

Η δολοφονία προκάλεσε εθνική κατακραυγή και οδήγησε τον Τραμπ να υιοθετήσει έναν πιο συμβιβαστικό τόνο αυτή την εβδομάδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
101
92
70
54
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ιράν είναι «με το δάχτυλο στη σκανδάλη» αλλά δεν αποκλείει διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά
Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε σήμερα ότι συνολικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκονται 10 αμερικανικά πολεμικά σκάφη, μεταξύ των οποίων και το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Ιράν
Μετέωρη η «αποκλιμάκωση» που υποσχέθηκε ο Τραμπ στη Μινεάπολη - «Ο δήμαρχος Φρέι παίζει με τη φωτιά»
Ο Τζέικομπ Φρέι είχε δηλώσει ότι «δεν θα εφαρμόσει τους ομοσπονδιακούς νόμους περί μετανάστευσης» με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά ότι «η δήλωση αποτελεί πολύ σοβαρή παραβίαση του νόμου»
Διαδηλωτές συμμετέχουν σε διαμαρτυρία για τον θανάσιμο πυροβολισμό του Alex Pretti από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στο Μινεάπολις
Σε δίκη δύο Γάλλοι streamers για τον θάνατο ενός 46χρονου σε live μετάδοση – Έκαναν βίντεο με βασανισμούς και ωμή βία
Η έρευνα ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη βίντεο όπου το θύμα δεχόταν προσβολές και χτυπήματα, τον απειλούσαν σε ζωντανή μετάδοση, στο κανάλι του, το οποίο είχε συγκεντρώσει σχεδόν 200.000 ακολούθους
Ο 46χρονος Ζαν Πορμανόβ
Newsit logo
Newsit logo