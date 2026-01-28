ΗΠΑ: Σε διαθεσιμότητα οι πράκτορες της CBP που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 37χρονο Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη

Τουλάχιστον δύο από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες της συνοριοφυλακής (CBP) που εμπλέκονται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά το οποίο σκοτώθηκε ο 37χρονου Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα προσωρινά.

Το περασμένο Σάββατο (24.01.2026) ο νοσηλευτής Άλεξ Πρέτι, έπεσε νεκρός από τα πυρά πρακτόρων της συνοριοφυλακής στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ της CBP και διαδηλωτών στην πολιτεία. Πρόκειται για το δεύτερο θύμα από πυροβολισμούς πρακτόρων μέσα στον μήνα, με τον πρώτο θάνατο να σημειώνεται στις 7 Ιανουαρίου, όταν δολοφονήθηκε από την ICE, η 37χρονη Ρενέ Γκουντ.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, οι πράκτορες της CBP τέθηκαν σε διοικητική άδεια. Προς το παρόν είναι άγνωστος ο ακριβής αριθμός των πρακτόρων τους οποίους αφορά το μέτρο, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη ένα στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Fox News και το MS NOW, σε διοικητική άδεια τέθηκαν οι δύο πράκτορες που πυροβόλησαν τον Πρέτι.

Η είδηση ήρθε μετά την αποκάλυψη ότι η αρχική έρευνα για τον θανατηφόρο πυροβολισμό δεν ανέφερε ότι ο Pretti κρατούσε όπλο — κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις των αξιωματούχων του Trump μετά τον πυροβολισμό, οι οποίες είχαν επισημάνει την ύπαρξη όπλου και γεμάτων γεμιστήρων.

Η προκαταρκτική έρευνα της CBP ανέφερε ότι ο 37χρονος πυροβολήθηκε από δύο ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, έναν πράκτορα της Συνοριακής Φρουράς και έναν τελωνειακό υπάλληλο, αφού αρνήθηκε να απομακρυνθεί από το δρόμο μετά από εντολή τελωνειακού υπαλλήλου.

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 37χρονου νοσηλευτή το Σάββατο, ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ χαρακτήρισαν τον νοσηλευτή της ΜΕΘ ως επιτιθέμενο, ισχυρισμοί που γρήγορα διαψεύστηκαν από το βίντεο από τον τόπο του συμβάντος.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι «πλησίασε τους αξιωματικούς της Συνοριακής Φρουράς των ΗΠΑ με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 mm», αλλά δεν ανέφερε ότι το όπλο ήταν στη θήκη του.

Ο βοηθός του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ — ο υπεύθυνος για το μεταναστευτικό πρόγραμμα του Τραμπ — χαρακτήρισε τον Πρέτι «εγχώριο τρομοκράτη» και «υποψήφιο δολοφόνο» χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του.

Η δολοφονία προκάλεσε εθνική κατακραυγή και οδήγησε τον Τραμπ να υιοθετήσει έναν πιο συμβιβαστικό τόνο αυτή την εβδομάδα.