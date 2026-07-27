Κόσμος

ΗΠΑ: Σκότωσε την πρώην σύζυγό του όταν ανακάλυψε πως ήταν παιδόφιλος – Εκλιπαρούσε για τη ζωή της πριν την σκοτώσει

Η 48χρονος κατηγορήθηκε από ανήλικη πως την άγγιξε ανάρμοστα και της προσέφερε χρήματα για να κρατήσει το στόμα της κλειστό
Σάρα Γκίλσον
Η 43χρονη Σάρα Γκίλσον που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της
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Θύμα άγριας δολοφονίας έπεσε την περασμένη Πέμπτη (23.07.2026) η 43χρονη influencer Σάρα Γκίλσον, στις ΗΠΑ, από τον πρώην σύζυγό της. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή με σφαίρα στο κεφάλι, δίπλα από τη σορό του δράστη ο οποίος αυτοκτόνησε μετά το έγκλημα.

Πληροφορίες του People μεταδίδουν πως ο 48χρονος Τζερεμάια Ντάφι σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του καθώς τον κατήγγειλε για παιδοφιλία. Τις σορούς του πρώην ζευγαριού βρήκε ο γιος της Σάρα Γκίλσον ο οποίος ειδοποίησε και τις αρχές για τη στυγερή δολοφονία στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ,

Το έγκλημα σημειώθηκε μόλις 2 εβδομάδες αφού η Σάρα Γκίλσον ανέβασε βίντεο στο TikTok ακολουθώντας το trend όπου ο χρήστης παρουσιάζει μία ιστορία της ζωής του λες και είναι ντοκιμαντέρ του Netflix.

Στο βίντεο εμφανίζεται η 43χρονη έτοιμη να μιλήσει για τον «εν διαστάσει σύζυγό της που μόλις αποκάλυψε πως είναι παιδόφιλος».

@mrsgilson I wish I was joking. #plottwist #netflix #documentary ♬ original sound

Σύμφωνα και πάλι με το People, ο 48χρονος που ήταν προπονητής ομάδας μπάσκετ ανηλίκων, κατηγορήθηκε από την μητέρα 15χρονης αθλήτριας ότι την φίλησε και την άγγιξε ανάρμοστα.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του κοριτσιού, ο προπονητής της ζήσε να τον επισκεφθεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, κατά τη διάρκεια τουρνουά. Μάλιστα φέρεται να της προσέφερε χρήματα για να κρατήσει το στόμα της κλειστό.

Σύμφωνα με το People η πρώτη κλήση του γιου της 43χρονης στις αρχές έγινε πριν ο Ντάφι την πυροβολήσει στο κεφάλι.

«Προσπαθώ να τον ξανακαλέσω, αλλά ακούω μια γυναίκα στο βάθος να ουρλιάζει και να κλαίει. Ακούστηκε επίσης ένας δυνατός κρότος», ακούγεται να λέει ο τηλεφωνητής προς τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο τηλεφωνητής αναφέρεται σε «έναν άνδρα που αναζητούσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, αφού πιάστηκε να φιλά μια ανήλικη», επισημαίνοντας ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Oklahoman, η 43χρονη είχε καταθέσει αίτηση για περιοριστικά μέτρα, υποστηρίζοντας πως ο 48χρονος είχε όπλο και απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει.

Ο πρώην σύζυγος του θύματος, Λάντερς, κάνει λόγο για μία υπέροχη μητέρα, αδελφή και φίλη.

Ο Λάντερς είχε προηγουμένως αποτίσει φόρο τιμής στη Γκίλσον μέσω μιας ανάρτησης στο Facebook. Έγραψε: «Η Σάρα ήταν ένα διασκεδαστική, η ψυχή του πάρτι, που αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά της και θα πολεμούσε μέχρι θανάτου για αυτά».

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