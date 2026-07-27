Κολομβία: 21χρονη έγκυος βρέθηκε δολοφονημένη – Της είχαν αφαιρέσει το έμβρυο

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κολομβία η υπόθεση της δολοφονίας μιας 21χρονης εγκύου, η οποία βρισκόταν στον όγδοο μήνα της κύησής της. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης ή οι δράστες να αφαίρεσαν το έμβρυο από την κοιλιά της.

Οι έρευνες της αστυνομίας της Κολομβίας για τη δολοφονία της εγκύου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με βασική προτεραιότητα τον εντοπισμό του νεογέννητου και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αποτρόπαιο έγκλημα.

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Η 21χρονη Μαρία Καμίλα Ποτόσι είχε ανακοινώσει λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνισή της ότι περίμενε κοριτσάκι. Τα ίχνη της χάθηκαν στις 16 Ιουλίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στο Κάλι, ενημερώνοντας την οικογένειά της ότι θα πήγαινε σε προγραμματισμένο προγεννητικό έλεγχο.

fue la última imágen de María Camila Potosí coñ vida, El pasado 16 de julio salió desde el barrio Meléndez rumbo al puesto de salud de Polvorines, donde tenía sus controles médicos. Esa fue la última vez que su familia supo de ella.

Tenia, apenas 21 años y ocho meses de embarazo pic.twitter.com/zjqYM5LRN4 — la sucursal noticias cali (@lasucunoticali) July 22, 2026

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την 21χρονη να επιβαίνει σε μοτοσικλέτα ως συνεπιβάτης. Τη μηχανή οδηγούσε μια γυναίκα που είχε γνωρίσει περίπου δύο μήνες νωρίτερα μέσω τοπικού προγράμματος στήριξης εγκύων.

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Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί επίσημες κατηγορίες σε βάρος της. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του μωρού.

Η έκκληση της μητέρας της 21χρονης

Συγκλονίζει η έκκληση της μητέρας της Μαρίας Καμίλα Ποτόσι, Άλμπα Γκόμεζ, η οποία ζήτησε από όποιον ενδέχεται να έχει το βρέφος να το επιστρέψει στην οικογένεια. Όπως ανέφερε, η εγγονή της θα έπαιρνε το όνομα Αλάχια.

«Το μόνο που ζητώ, με την ελπίδα και την πίστη ότι το μωρό μου είναι ζωντανό, είναι να βρεθεί. Παρακαλώ όσους την έχουν να ακούσουν τη συνείδησή τους και να μου την επιστρέψουν», δήλωσε συγκινημένη στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, λίγες ώρες πριν από την εξαφάνισή της, η Ποτόσι είχε βοηθήσει έναν άρρωστο συγγενή στο σπίτι της κουνιάδας της, στην περιοχή Μελέντεζ. Στη συνέχεια ενημέρωσε τη μητέρα της ότι θα πήγαινε για μια ιατρική επίσκεψη. Ο σύζυγός της ειδοποίησε τις Αρχές όταν διαπίστωσε ότι δεν επέστρεψε στο σπίτι.