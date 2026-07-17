Πέθανε η ηθοποιός Μπρέντα Φρίκερ, η «κυρία με τα περιστέρια» στο «Μόνος στο Σπίτι»

Η Μπρέντα Φρίκερ, η ηθοποιός που υποδύθηκε την «κυρία με τα περιστέρια» στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2», πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Ιρλανδή ηθοποιός, η οποία πρωταγωνίστησε επίσης στην βραβευμένη δραματική ταινία του 1989 «Το Αριστερό μου Πόδι» (My Left Foot), πέθανε ένα χρόνο αφότου αποκάλυψε ότι ήταν «καθηλωμένη στο κρεβάτι της».

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Ανάμεσα στους πολλούς ρόλους που έπαιξε η Φρίκερ, έμεινε περισσότερο στην ιστορία ως η «Κυρία με τα Περιστέρια» στην εμβληματική ταινία του 1992 «Μόνος στο Σπίτι 2», δίπλα στον Μακόλεϊ Κάλκιν.

Στην επιτυχία του box office, υποδύεται μια μοναχική, άστεγη κάτοικο του Σέντραλ Παρκ, η οποία γίνεται φίλη με τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ.

Η είδηση του θανάτου της έρχεται ένα χρόνο αφότου η Φρίκερ έδωσε σε μια σπάνια συνέντευξη την οποία είπε ότι ήταν «περιορισμένη στο κρεβάτι της» στο Δουβλίνο, λόγω προβλημάτων υγείας.

Η ηθοποιός, η οποία κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία My Left Foot το 1990, είχε μιλήσει στον Guardian ανοιχτά για τα προβλήματα υγείας της.