ΗΠΑ: Συναγερμός σε λύκειο της Μασαχουσέτης μετά από πολλαπλά περιστατικά καρκίνου του μαστού σε καθηγήτριες – Ξεκίνησαν έλεγχοι

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινότητα του Άξμπριτζ της Μασαχουσέτης η εμφάνιση πολλών περιστατικών καρκίνου του μαστού σε γυναίκες εκπαιδευτικούς του ίδιου λυκείου τα τελευταία χρόνια. Οι υγειονομικές και εκπαιδευτικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποιος κοινός περιβαλλοντικός παράγοντας που θα μπορούσε να συνδέεται με τις διαγνώσεις, σύμφωνα με το CBS.

Η υπόθεση αφορά το Λύκειο Uxbridge στη Μασαχουσέτη, όπου η διοίκηση του σχολείου ενημέρωσε γονείς και προσωπικό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά αποτελούν καρκίνου του μαστού σύμπτωση ή αν υπάρχει κάποια κοινή αιτία που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

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Έρευνα από ειδικούς και υγειονομικές υπηρεσίες

Σε επιστολή που απευθύνθηκε στις οικογένειες των μαθητών και στους εργαζόμενους του σχολείου, ο διευθυντής της σχολικής περιφέρειας Ντέιβιντ Λιούνγκμπεργκ και ο διευθυντής του λυκείου Μάικλ Ρούμπιν χαρακτήρισαν την κατάσταση «ανησυχητική».

Όπως ανέφεραν, αρκετές γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού ή προκαρκινικές παθήσεις τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, υπογράμμισαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί εάν οι περιπτώσεις συνδέονται μεταξύ τους.

Για τον λόγο αυτό, οι σχολικές αρχές ήρθαν σε επαφή με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Μασαχουσέτης και το τοπικό Συμβούλιο Υγείας. Στην έρευνα συμμετέχει ομάδα ειδικών που αποτελείται από επιδημιολόγους, περιβαλλοντολόγους και επιστήμονες δημόσιας υγείας.

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Έλεγχοι στην ποιότητα του αέρα και στις εγκαταστάσεις

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η Μονάδα Εσωτερικής Ποιότητας Αέρα του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας θα πραγματοποιήσει εκτεταμένους ελέγχους στο σχολικό κτίριο.

Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν μετρήσεις για το μονοξείδιο του άνθρακα, τα επίπεδα υγρασίας, τη θερμοκρασία, τον αερισμό των χώρων, καθώς και άλλες οργανικές ενώσεις που ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα.

Παράλληλα, θα ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, τα συστήματα θέρμανσης και εξαερισμού, αλλά και η ιστορία χρήσης του οικοπέδου πάνω στο οποίο κατασκευάστηκε το σχολείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις των αρχών, το πόσιμο νερό έχει ήδη αποκλειστεί ως πιθανή πηγή κινδύνου, έπειτα από σχετικούς ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης.

«Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος»

Παρά την ανησυχία που έχει προκληθεί, οι υγειονομικές αρχές τονίζουν ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να υποδεικνύουν άμεσο κίνδυνο για τους μαθητές ή τους εργαζομένους του σχολείου.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσου κινδύνου στο κτίριο και δεν υπάρχει λόγος να περιοριστεί η πρόσβαση ή η χρήση των εγκαταστάσεων αυτή τη στιγμή», αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση προς τους γονείς.

Οι ειδικοί έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τις εκπαιδευτικούς που επηρεάστηκαν και εξετάζουν παράγοντες όπως η ηλικία τους, το προσωπικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, καθώς και τα χαρακτηριστικά κάθε διάγνωσης, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν κοινά στοιχεία.

Το Λύκειο Uxbridge άνοιξε τις πύλες του το 2012, καταλαμβάνει έκταση περίπου 11.400 τετραγωνικών μέτρων και εξυπηρετεί περίπου 600 μαθητές.

«Η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητά μας. Ζητούμε από όλους να μην προβαίνουν σε εικασίες που δεν βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση», τονίζεται στην ανακοίνωση του σχολείου.

Παράλληλα, έχουν τεθεί στη διάθεση μαθητών και εργαζομένων υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, ώστε να αντιμετωπιστεί η αναστάτωση που έχει προκαλέσει η υπόθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα.