ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους τύπου Cessna σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας με αναφορές για νεκρούς – Βίντεο

Το αεροπλάνο τύπου Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ της Βόρειας Καρολίνας
Εικόνα από το σημείο της συντριβής του CCessna 550
Εικόνα από το σημείο της συντριβής του CCessna 550 / πηγή φωτογραφίας «13News Now»

Ένα αεροσκάφος τύπου Cessna κατέπεσε και συνετρίβη σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ, το απόγευμα της Πέμπτης (18.12.2025) ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος τύπου Cessna C550 που συνετρίβη σε αεροδρόμιο της Βόρειας Καρολίνας και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι ένα αεροσκάφος Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο περιφερειακό αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ γύρω στις 10:20 π.μ. (τοπική ώρα) την Πέμπτη. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν υπάρχουν τραυματίες.

Τόσο η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών όσο και η FAA διεξάγουν έρευνα. 

Το αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ αναφέρει στον ιστότοπό του ότι παρέχει εγκαταστάσεις πτήσεων για εταιρείες της λίστας Fortune 500 και αρκετές ομάδες NASCAR.

Πλάνα από το κανάλι «13News Now» δείχνουν το σημείο της συντριβής στον διάδρομο προσγείωσης, καθώς οι φλόγες καίνε κοντά στα διάσπαρτα συντρίμμια του αεροσκάφους.

 

 

Το Στέιτσβιλ βρίσκεται περίπου 72 χιλιόμετρα βόρεια της Σάρλοτ, μεγάλης πόλης της Βόρειας Καρολίνας.

