Ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) στις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα στην Αλαμπάμα. Το σκηνικό της φρίκης εκτυλίχθηκε σε μία αίθουσα χορού, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι γενεθλίων.

Πληροφορίες του Reuters αναφέρουν ότι από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έχασαν την ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και υπάρχουν τουλάχιστον 20 τραυματίες. Η ένοπλη επίθεση, για την οποία δεν υπάρχουν ακόμα πολλές πληροφορίες, έγινε σε ένα πάρτι γενεθλίων στο Ντέντβιλ, σε μια μικρή αγροτική πόλη της Αλαμπάμα των ΗΠΑ.

Οι πυροβολισμοί στο Ντέντβιλ, περίπου 60 μίλια βορειοανατολικά του Μοντγκόμερι, σημειώθηκαν γύρω στις 22:34 (τοπική ώρα), σύμφωνα με τις Αρχές. Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, δεν υπάρχει ανακοίνωση για το τι οδήγησε στην ένοπλη επίθεση στην αίθουσα χορού, ούτε έχει γίνει γνωστό αν κάποιος ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι στο πάρτι γενεθλίων υπήρχαν τουλάχιστον πενήντα άνθρωποι.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

BREAKING NEWS: There were 2 Mass Shootings last night and another double-shooting at a college in Pennsylvania. When will this stop? Details:.



1) A shooting at a Sweet-16 birthday celebration in downtown Dadeville, Alabama, left over 20 people injured, and 6 dead, mostly… pic.twitter.com/Vaz8NPLKRS