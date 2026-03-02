Κόσμος

ΗΠΑ: Τέσσερις οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στην επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν

«Οι σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η προσπάθεια αντίδρασής μας είναι συνεχής» τονίζει η CENTCOM
Αμερικανός στρατιώτης στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford
Αμερικανός στρατιώτης στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford / U.S. Navy / Handout via REUTERS

Οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική οργή» από το περασμένο Σάββατο (28.02.2026) έχουν κλιμακωθεί, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και απώλειες στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως είχε προειδοποιήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ περίμεναν ότι θα υπάρξουν νεκροί στρατιώτες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν, λόγω του μεγέθους και της κλίμακας της σύγκρουσης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, γνωστή και ως CENTCOM, ανακοίνωσε σήμερα (02.03.2026) ότι ακόμα ένας Αμερικανός στρατιώτης έχασε την ζωή του.

Ειδικότερα, τέσσερις είναι συνολικά οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από τις συγκρούσεις με το Ιράν, με τον τελευταίο να υποκύπτει στα τραύματά του. Τα ονόματά τους δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

 

«Οι σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η προσπάθεια αντίδρασής μας είναι συνεχής» τονίζει η CENTCOM.

