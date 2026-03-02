ΗΠΑ: Τέσσερις οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στην επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν

Οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική οργή» από το περασμένο Σάββατο (28.02.2026) έχουν κλιμακωθεί, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και απώλειες στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως είχε προειδοποιήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ περίμεναν ότι θα υπάρξουν νεκροί στρατιώτες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν, λόγω του μεγέθους και της κλίμακας της σύγκρουσης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, γνωστή και ως CENTCOM, ανακοίνωσε σήμερα (02.03.2026) ότι ακόμα ένας Αμερικανός στρατιώτης έχασε την ζωή του.

Ειδικότερα, τέσσερις είναι συνολικά οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από τις συγκρούσεις με το Ιράν, με τον τελευταίο να υποκύπτει στα τραύματά του. Τα ονόματά τους δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 7:30 am ET, March 2, four U.S. service members have been killed in action. The fourth service member, who was seriously wounded during Iran’s initial attacks, eventually succumbed to their injuries.



«Οι σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η προσπάθεια αντίδρασής μας είναι συνεχής» τονίζει η CENTCOM.