ΗΠΑ: «Την επόμενη εβδομάδα ο νέος γύρος ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με Ουκρανία και Ρωσία»

Ώθηση στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία θέλει να δώσει η Ουάσινγκτον την ίδια στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος με το Ιράν
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ / REUTERS / Kevin Lamarque

Στο προσκήνιο επανέρχεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ να αποκαλύπτει σήμερα (10.03.2026) ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία θα επαναληφθούν πολύ σύντομα.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο κορυφαίος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου για το ζήτημα αυτό, δήλωσε σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ότι ο επόμενος γύρος των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ θα γίνει πιθανόν «κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι Ρώσοι αρνήθηκαν να μοιραστούν με το Ιράν πληροφορίες για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Ο Γουίτκοφ είπε ότι η άρνηση αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε τη Δευτέρα (09.03.2026) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και συζήτησαν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο οι νέες ειρηνευτικές συνομιλίες να γίνουν σε τουρκικό έδαφος.

«Ο πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των συνομιλιών σε τριμερές σχήμα. Χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και ελπίζουμε ότι μπορεί να παράγει αποτελέσματα», έγραψε ο πρόεδρος Ζελένσκι στην σχετική ανάρτησή του.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης =ότι οι ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου και μια πιθανή συνάντηση ηγετών θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου γύρου των ειρηνευτικών συνομιλιών, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

