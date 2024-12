ΗΠΑ: Του αρνήθηκαν να επιστρέψει το αυτοκίνητό του και «μπούκαρε» με αυτό στην αντιπροσωπεία

Ένας άνδρας λίγες ώρες αφού αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο από αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ, ζήτησε να το επιστρέψει και αφού του το αρνήθηκαν εκείνος το τράκαρε στην τζαμαρία.

Σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας Γιούτα στις ΗΠΑ, ο άνδρας αγόρασε ένα αυτοκίνητο από την αντιπροσωπεία «Tim Dahle Mazda» τη Δευτέρα το πρωί (09.12.02024).

Τα βίντεο που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το FOX 13 News δείχνουν ένα Subaru Outback να «μπουκάρει» μέσα στην αντιπροσωπεία αφού τον ενημέρωσαν ότι δεν γίνεται επιστροφή αυτοκινήτου εφόσον «πουλήθηκε ως έχει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αγορά του ολοκαίνουργιου αυτοκινήτου, ο άνδρας ανακάλυψε κάποια μηχανικά προβλήματα που παρουσίαζε το όχημα και θέλησε να το επιστρέψει στην αντιπροσωπεία. Όμως οι υπεύθυνοι τον ενημέρωσαν ότι δεν θα το έπαιρναν πίσω.

NEW: Utah man drives his car through the front of a Mazda dealership just hours after purchasing the car from the same dealership.



The incident happened in Sandy, Utah, after the man was told he couldn’t return the car.



The man told the dealership that he would drive the car… pic.twitter.com/nNASSjOw0y