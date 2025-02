ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς έξω από γραφείο έκδοσης αδειών οδήγησης στο Λούισβιλ του Κεντάκι

Δύο νεκρές γυναίκες και ένας άντρας είναι ο τραγικός απολογισμός επεισοδίου με πυροβολισμούς μπροστά από γραφεία έκδοσης αδειών οδήγησης στο Λούισβιλ του Κεντάκι στις ΗΠΑ. Ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστούν οι δράστες, που επέβαιναν σε αυτοκίνητο.

Οι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ έξω από γραφείο αδειών οδήγησης του Λούισβιλ, της μεγαλύτερης πόλης της Πολιτείας Κεντάκι των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν οι «New York Times», τα ξημερώματα του Σαββάτου (22.02.2025) ώρα Ελλάδας, νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (21.02.2025), τοπική ώρα.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι εξακολουθεί να διεξάγει έρευνες και δεν έχει ακόμη εντοπίσει υπόπτους.

«Τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν θανάσιμα έξω από ένα γραφείο έκδοσης αδειών οδήγησης στο Λούισβιλ την Παρασκευή και πολλά άτομα διέφυγαν με ένα όχημα», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το αστυνομικό τμήμα του Λούισβιλ ενημέρωσε τους κατοίκους να μείνουν μακριά από το περιφερειακό γραφείο έκδοσης αδειών οδήγησης στη διεύθυνση 6202 Γουίλισμορ Ντράιβ, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Ντίξι.

Large police presence outside the Drivers License Branch at 6202 Willismore Drive off Dixie. Please avoid the area. pic.twitter.com/vadqJYan2D