Ουκρανία: Αρνητικός ο πρώην αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ



Η Ουκρανία από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος με τη Ρωσία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει τονίσει πολλές φορές την ανάγκη της χώρας για να γίνει μέλος στο ΝΑΤΟ και στο πόσο θα τη βοηθούσε.

Η Ουκρανία δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει μέλος του διεθνούς οργανισμού, εκτίμησε χθες Δευτέρα (03.08.2026) ο πρώην αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Βαλέρι Ζαλούζνι. «Για σχεδόν δώδεκα χρόνια, εργάστηκα προσωπικά για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του ΝΑΤΟ, και κάθε χρόνο άκουγα το ίδιο παραμύθι: ότι είμαστε έτοιμοι να ενταχθούμε», είπε, σύμφωνα με το ουκρανικό ΜΜΕ, Ievropeïska Pravda.

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«Δυστυχώς, δεν θα γίνουμε ποτέ μέλος» του ΝΑΤΟ, είπε ο στρατηγός Ζαλούζνι σε σύσκεψη Ουκρανών πρεσβευτών στο Κίεβο, καθώς πολλές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αντίθετες σε αυτήν την ιδέα».

Ο Ζαλούζνι, που ηγήθηκε των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων τα δύο πρώτα χρόνια της ρωσικής εισβολής, παραμένει πολύ δημοφιλής στη χώρα. Από το 2024 είναι πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Βρετανία.

Ο στρατηγός θεωρεί πως το ΝΑΤΟ είναι απαρχαιωμένο σε σχέση με τις σύγχρονες απειλές και πως, έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια εισβολής, στη χειρότερη ένοπλη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ουκρανικός στρατός έχει γίνει πιο σύγχρονος από την Ατλαντική συμμαχία.

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Ο Ζαλούζνι παραδέχθηκε ωστόσο ότι «η Ουκρανία έχει ανάγκη τεχνολογίες που είναι ακόμη διαθέσιμες σήμερα στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ», κυρίως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που επιτρέπουν να καταρριφθούν βαλλιστικοί πύραυλοι.

Ο Βαλέρι Ζαλούζνι είναι η πιο δημοφιλής προσωπικότητα στη χώρα του, με το 73% των Ουκρανών να δηλώνουν ότι τον εμπιστεύονται, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο.