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Στενά του Ορμούζ: Ελληνικών συμφερόντων πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα – Αγνοείται ο τρίτος μηχανικός

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο πλοίο δεν υπάρχει κανένας Έλληνας - Το περιστατικό που σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ
REUTERS
REUTERS / Stringer
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Το ελληνικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο Minoan Pioneer, φέρεται να χτυπήθηκε από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ τα ξημερώματα της Τρίτης (04.08.2026) και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να αγνοείται ένας ναυτικός.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard το υπό σημαία Λιβερίας πλοίο μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου «Minoan Pioneer» χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα πιθανότατα drone, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και τα μέλη του πληρώματος να προχωρήσουν στην εγκατάλειψή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας ναυτικός, ο οποίος φέρεται να είναι ο τρίτος μηχανικός του πλοίου, αγνοείται. Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν βρίσκονταν Έλληνες ναυτικοί.

Η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard ανέφερε ότι το βλήμα φέρεται να έπληξε το μηχανοστάσιο, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε και στον χώρο ενδιαίτησης του πληρώματος.

Αρχικά τα μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά, ζητώντας παράλληλα άμεση συνδρομή. Η εξέλιξη του περιστατικού οδήγησε τελικά στην εγκατάλειψη του πλοίου, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση των υπόλοιπων ναυτικών.

Το «Minoan Pioneer» τελεί υπό τη διαχείριση της ελληνικής εταιρείας Modion Maritime Management.

Οι αρμόδιες αρχές και οι υπηρεσίες ναυτιλιακής ασφάλειας παρακολουθούν το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η προέλευση του βλήματος ούτε ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

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