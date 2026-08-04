Κόσμος

«Βράζει» η Αυστρία, ρεκόρ ζέστης με 40,8 βαθμούς Κελσίου – Φωτογραφίες

«Κανείς δεν θέλει να καθίσει στο τραπέζι. Θέλει μόνο να μαζευτεί στο σπίτι του» λέει ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Βιέννη
Γυναίκα πίνει από δημόσια βρύση κοντά στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου κατά τη διάρκεια του καύσωνα στη Βιέννη
Γυναίκα πίνει από δημόσια βρύση κοντά στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου κατά τη διάρκεια του καύσωνα στη Βιέννη / REUTERS / Φωτογραφία Elisabeth Mandl
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Απόλυτο ρεκόρ ζέστης σημείωσε η Αυστρία την Τρίτη (04.08.2026), με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8°C, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στον σταθμό Βιέννης-Στάμερσντορφ, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία GeoSphere Austria.

Η θερμοκρασία αυτή ξεπερνά το αντίστοιχο προηγούμενο εθνικό ρεκόρ ζέστης των 40,5°C που είχε καταγραφεί στις 8 Αυγούστου 2013 στον σταθμό του Μπαντ Ντόιτς- Άλτενμπουργκ, στην ανατολική Αυστρία.

Η χώρα βγαίνει από έναν εξαιρετικά ζεστό και ξηρό μήνα Ιούλιο, με ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, γενικευμένη ξηρασία και έλλειμμα βροχοπτώσεων που φθάνει το 90% σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την GeoSphere Austria.

Τα βερίκοκα άρχισαν να ωριμάζουν σχεδόν 20 ημέρες νωρίτερα από τον μέσο όρο που είχε παρατηρηθεί κατά την περίοδο 1961 – 1991, δείχνοντας την επίδραση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον κύκλο της βλάστησης.

«Αυτές οι καιρικές συνθήκες είναι καταστροφή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Νασίρ Ντις, 60χρονος εστιάτορας στη Βιέννη. «Κανείς δεν θέλει να καθίσει στο τραπέζι. Θέλει μόνο να μαζευτεί στο σπίτι του».

Η Αυστρία βίωσε, επίσης, φέτος το καλοκαίρι το μεγαλύτερο κύμα ζέστης που είχε παρατηρηθεί ποτέ για Ιούνιο μήνα, με τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών να ξεπερνούν τα προηγούμενα κατά 1,4°C κατά μέσο όρο.

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Άνθρωποι γεμίζουν μπουκάλια νερού κοντά στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη / REUTERS / Φωτογραφία Elisabeth Mandl
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Άνθρωποι που φορούν αντηλιακά ρούχα περπατούν στην αυστριακή πρωτεύουσα / REUTERS / Φωτογραφία Elisabeth Mandl

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

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