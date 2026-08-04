«Βράζει» η Αυστρία, ρεκόρ ζέστης με 40,8 βαθμούς Κελσίου – Φωτογραφίες

Απόλυτο ρεκόρ ζέστης σημείωσε η Αυστρία την Τρίτη (04.08.2026), με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8°C, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στον σταθμό Βιέννης-Στάμερσντορφ, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία GeoSphere Austria.

Η θερμοκρασία αυτή ξεπερνά το αντίστοιχο προηγούμενο εθνικό ρεκόρ ζέστης των 40,5°C που είχε καταγραφεί στις 8 Αυγούστου 2013 στον σταθμό του Μπαντ Ντόιτς- Άλτενμπουργκ, στην ανατολική Αυστρία.

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Η χώρα βγαίνει από έναν εξαιρετικά ζεστό και ξηρό μήνα Ιούλιο, με ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, γενικευμένη ξηρασία και έλλειμμα βροχοπτώσεων που φθάνει το 90% σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την GeoSphere Austria.

Τα βερίκοκα άρχισαν να ωριμάζουν σχεδόν 20 ημέρες νωρίτερα από τον μέσο όρο που είχε παρατηρηθεί κατά την περίοδο 1961 – 1991, δείχνοντας την επίδραση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον κύκλο της βλάστησης.

«Αυτές οι καιρικές συνθήκες είναι καταστροφή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Νασίρ Ντις, 60χρονος εστιάτορας στη Βιέννη. «Κανείς δεν θέλει να καθίσει στο τραπέζι. Θέλει μόνο να μαζευτεί στο σπίτι του».

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Η Αυστρία βίωσε, επίσης, φέτος το καλοκαίρι το μεγαλύτερο κύμα ζέστης που είχε παρατηρηθεί ποτέ για Ιούνιο μήνα, με τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών να ξεπερνούν τα προηγούμενα κατά 1,4°C κατά μέσο όρο.

Άνθρωποι γεμίζουν μπουκάλια νερού κοντά στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη / REUTERS / Φωτογραφία Elisabeth Mandl

Άνθρωποι που φορούν αντηλιακά ρούχα περπατούν στην αυστριακή πρωτεύουσα / REUTERS / Φωτογραφία Elisabeth Mandl

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.