Ο Ρούμπιο «βλέπει» συμφωνία με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ πολύ σύντομα

Πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ διαπιστώνουν οι ΗΠΑ. «Ελπίδες για συμφωνία πολύ σύντομα», λέει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τρίτη (04.08.2026) πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

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«Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες αυτές, αλλά δεν υπάρχει ακόμη κάτι οριστικό. Ελπίζουμε ότι θα συμβεί πολύ σύντομα», είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μιλώντας στο Fox News σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την 1η Αυγούστου, ο Ρούμπιο πρόβαλε την ιδέα μιας μόνιμης γεωπολιτικής μετατόπισης εκτός των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Ρούμπιο στη συνέχεια, υποστήριξε ότι τα κράτη της περιοχής κατανοούν πλέον ότι το Ιράν -το οποίο επιμένει ότι δεν θα παραδώσει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού- αποτελεί ενεργή απειλή, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια ευρεία αναδιάταξη του τρόπου με τον οποίο τα ενεργειακά εμπορεύματα ρέουν προς τις παγκόσμιες αγορές.