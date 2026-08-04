Κόσμος

Ο Ρούμπιο «βλέπει» συμφωνία με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ πολύ σύντομα

«Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ» λέει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Marco Rubio
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Marco Rubio / REUTERS / Φωτογραφία Daniel Heuer
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ διαπιστώνουν οι ΗΠΑ. «Ελπίδες για συμφωνία πολύ σύντομα», λέει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τρίτη (04.08.2026) πως έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

«Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες αυτές, αλλά δεν υπάρχει ακόμη κάτι οριστικό. Ελπίζουμε ότι θα συμβεί πολύ σύντομα», είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μιλώντας στο Fox News σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την 1η Αυγούστου, ο Ρούμπιο πρόβαλε την ιδέα μιας μόνιμης γεωπολιτικής μετατόπισης εκτός των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο Ρούμπιο στη συνέχεια, υποστήριξε ότι τα κράτη της περιοχής κατανοούν πλέον ότι το Ιράν -το οποίο επιμένει ότι δεν θα παραδώσει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού- αποτελεί ενεργή απειλή, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια ευρεία αναδιάταξη του τρόπου με τον οποίο τα ενεργειακά εμπορεύματα ρέουν προς τις παγκόσμιες αγορές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
128
115
79
71
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ισπανία υπερασπίζεται τη διαχείριση της κρίσης με τους μετανάστες στη Θέουτα – Παρέμβαση της Ελλάδας στην ΕΕ για μηχανισμό αναστολής ασύλου
Στους 75 ανέρχεται ο προσωρινός αριθμός των νεκρών - Από τους 72.000 μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα, οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, σύμφωνα με τη Μαδρίτη
Μετανάστες, Ισπανία, Θέουτα
Daily Mail: Έλληνας γιατρός στη Βρετανία σε εξάμηνη αναστολή για σεξουαλική παρενόχληση συναδέλφου
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, το πειθαρχικό συμβούλιο του GMC έκρινε ότι επέδειξε επανειλημμένα ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε νεότερη συνάδελφό του στο NHS - Εργάζεται πλέον σε ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη
Γιατρός
Newsit logo
Newsit logo