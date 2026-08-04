Daily Mail: Έλληνας γιατρός στη Βρετανία σε εξάμηνη αναστολή για σεξουαλική παρενόχληση συναδέλφου

Στην επιβολή εξάμηνης αναστολής άσκησης επαγγέλματος σε έναν Έλληνα γιατρό που εργαζόταν στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) προχώρησε το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο (GMC), ύστερα από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση νεότερης συναδέλφου του στη Βρετανία. Την υπόθεση παρουσιάζει σε εκτενές δημοσίευμά της η Daily Mail, επικαλούμενη τα ευρήματα του πειθαρχικού συμβουλίου και τις καταθέσεις που εξετάστηκαν κατά τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο γιατρός κρίθηκε ένοχος για σειρά περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης που φέρεται να εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη Βρετανία. Το πειθαρχικό όργανο κατέληξε ότι η συμπεριφορά του υπερέβη τα όρια της επαγγελματικής δεοντολογίας, προκαλώντας σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση στη συνάδελφό του. Ο ίδιος εργάζεται σήμερα σε ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη.

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Μεταξύ των περιστατικών που εξετάστηκαν ήταν εκείνο του Ιουλίου του 2023, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, περιηγούνταν στη συλλογή φωτογραφιών του κινητού του μπροστά στη συνάδελφό του, επιτρέποντάς της να δει άσεμνη φωτογραφία και βίντεο στο οποίο συμμετείχε ο ίδιος σε σεξουαλική πράξη.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο γιατρός χαμογελούσε χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από το γεγονός ότι εκείνη μπορούσε να βλέπει το περιεχόμενο της οθόνης του. Το πειθαρχικό συμβούλιο εξέτασε επίσης δεύτερο περιστατικό, κατά το οποίο ο γιατρός φέρεται να πέρασε το χέρι του γύρω από τη συνάδελφό του και να της είπε ότι «θα κάνω σεξ μαζί σου πριν φύγω», αναφερόμενος, σύμφωνα με την κατάθεσή της, είτε στη Γερμανία είτε στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας εξετάστηκαν ακόμη ισχυρισμοί ότι ο γιατρός είχε μιλήσει στη συνάδελφό του για τη σεξουαλική του ζωή, ισχυριζόμενος πως είχε συνευρεθεί με όλες τις νοσηλεύτριες σε προηγούμενο νοσοκομείο όπου εργαζόταν, ενώ της είχε αναφέρει και το ενδιαφέρον του για μουσεία αφιερωμένα στη σεξουαλικότητα.

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Στην απολογία του, σύμφωνα πάντα με τη Daily Mail, ο γιατρός υποστήριξε ότι είχε μετακομίσει πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αισθανόταν κοινωνικά απομονωμένος, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στο να μην αντιληφθεί τα επαγγελματικά όρια. Για την αγκαλιά προς τη συνάδελφό του ισχυρίστηκε ότι θεωρούσε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά φυσιολογική, επειδή «στην Ελλάδα έτσι συνηθίζουν οι άνθρωποι να χαιρετιούνται».

Το πειθαρχικό συμβούλιο απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό, κρίνοντας ότι η συμπεριφορά του «ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της αποδεκτής συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας», ανεξάρτητα από το πολιτισμικό του υπόβαθρο. Ο ίδιος παραδέχθηκε επίσης ότι οι ενέργειές του είχαν σεξουαλικό κίνητρο, ενώ το συμβούλιο έκρινε ότι ουσιαστικά «δοκίμαζε τα όρια» της συναδέλφου του, διερευνώντας το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής ερωτικής σχέσης.

Η καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του γιατρού διήρκεσε περίπου 18 μήνες, από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024, προκαλώντας της φόβο, άγχος και απροθυμία να μεταβαίνει στην εργασία της. Από την πλευρά του, ο γιατρός δήλωσε ότι σοκαρίστηκε όταν πληροφορήθηκε τον αντίκτυπο των πράξεών του και εξέφρασε μεταμέλεια, επισημαίνοντας ότι δεν ήταν ποτέ πρόθεσή του να προκαλέσει τέτοια αναστάτωση. Ανέφερε ακόμη ότι παρακολούθησε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τα επαγγελματικά όρια, τη σεξουαλική παρενόχληση και τη συμπεριφορά στον χώρο εργασίας.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου υποστήριξε ότι ο γιατρός δεν κατάφερε να εξηγήσει πειστικά γιατί επέδειξε το άσεμνο υλικό στη συνάδελφό του, ενώ επισήμανε ότι η συμπεριφορά του παρουσίασε σταδιακή κλιμάκωση, ξεκινώντας από σχόλια για τη σεξουαλική του ζωή και καταλήγοντας στην επίδειξη άσεμνου οπτικού υλικού.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, ο γιατρός εργάζεται πλέον σε ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη.