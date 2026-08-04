Η Ισπανία υπερασπίζεται τη διαχείριση της κρίσης με τους μετανάστες στη Θέουτα – Παρέμβαση της Ελλάδας στην ΕΕ για μηχανισμό αναστολής ασύλου

Η διαχείριση της πρωτοφανούς κρίσης στη Θέουτα, όπου δεκάδες χιλιάδες μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα μέσα σε λίγα 24ωρα, κυριάρχησε στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (04.08.2026). Η Ισπανία υποστήριξε ότι η αντίδρασή της υπήρξε άμεση και αποτελεσματική, εκτιμώντας ότι η κρίση αντιμετωπίστηκε χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργία της Ζώνης Σένγκεν.

Οι μαζικές αφίξεις μεταναστών στη Θέουτα επανέφεραν το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ισπανία να δέχεται τη στήριξη των εταίρων της, αλλά και με την ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιεί τη συγκυρία για να επαναφέρει την πρότασή της περί δημιουργίας ευρωπαϊκού μηχανισμού προσωρινής αναστολής του ασύλου σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών.

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Ισπανία: «Η απάντηση ήταν άμεση και αποτελεσματική»

Μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης τηλεδιάσκεψης, ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη συζήτηση, σημειώνοντας ότι τα κράτη-μέλη αναγνώρισαν τον τρόπο με τον οποίο η Μαδρίτη διαχειρίστηκε την κρίση.

Όπως ανέφερε, περίπου 72.000 άνθρωποι εισήλθαν παράνομα στη Θέουτα, ενώ οι περίπου 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο προσωρινός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 75.

Ο ίδιος επέμεινε ότι «σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε σε κίνδυνο ο χώρος Σένγκεν», υπογραμμίζοντας ότι η Θέουτα δεν αποτελεί μέρος της ζώνης ελεύθερης κυκλοφορίας. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν λάβει καμία προειδοποίηση για επικείμενες μαζικές αφίξεις.

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«Δεν υπήρξε καμία αναφορά, καμία προειδοποίηση. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα μπορεί να συμβούν, αλλά ήμασταν προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε άμεσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μετανάστες περιμένουν στην ουρά για να παραλάβουν τρόφιμα και νερό από τον Ισπανικό Ερυθρό Σταυρό, μετά τις μαζικές αφίξεις από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, τόσο διά θαλάσσης όσο και πεζή (Πηγή φωτογραφίας: REUTERS / Pedro Nunes)

Ο θαλάσσιος φράχτης και οι επιστροφές

Ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα επισήμανε ακόμη ότι η ισπανική κυβέρνηση κινήθηκε ταχύτατα για την εγκατάσταση θαλάσσιου φράχτη ανοικτά της Θέουτα, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, σύμφωνα με την οποία όσοι εισέρχονται κολυμπώντας στο ισπανικό έδαφος δεν μπορούν να επιστρέφονται άμεσα χωρίς να υπάρχουν οι προβλεπόμενες υποδομές ελέγχου.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαπιστώνει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα γεγονότα της Θέουτα και την πρόσφατη μεγάλης κλίμακας πολιτογράφηση παράτυπων μεταναστών από τη Λατινική Αμερική στην Ισπανία. Παρατήρησε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη επιλογή της Μαδρίτης δεν θεωρείται θετικό μήνυμα από αρκετά κράτη-μέλη.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε ότι όλοι οι υπουργοί που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη εξήραν τη διαχείριση της ισπανικής κυβέρνησης, ενώ γνωστοποίησε ότι η Γαλλία ενισχύει, σε συντονισμό με την Ιταλία, τους ελέγχους στα μεταξύ τους σύνορα.

Μετανάστες περιμένουν για τρόφιμα και νερό από τον Ερυθρό Σταυρό στη Θέουτα, μετά τις μαζικές αφίξεις από το Μαρόκο (Πηγή φωτογραφίας: REUTERS / Violeta Santos Moura)

Η ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό

Παράλληλα με τη συζήτηση για τη διαχείριση της κρίσης, η ελληνική κυβέρνηση επανέφερε την πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει, σε εξαιρετικές περιστάσεις, την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσίασε στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός επικαλέστηκε τόσο την εμπειρία του Έβρου το 2020 όσο και τις πρόσφατες εξελίξεις στη Θέουτα, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαθέτει ένα θεσμικό εργαλείο αντιμετώπισης περιπτώσεων οργανωμένης εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών.

Όπως ανέφερε, η πρόταση που διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στο Politico δεν συνιστά παρέκκλιση από τις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά αποσκοπεί στη διαφύλαξη της αξιοπιστίας του συστήματος ασύλου και στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ελληνική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (04.08.2026) στο πλαίσιο της έκτακτης συνεδρίασης, την οποία είχε ζητήσει η Ισπανία και στήριξαν 22 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία και η Δανία, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στη νέα μεταναστευτική κρίση.