Ανεβαίνει και σοκάρει ο αριθμός των νεκρών στις ΗΠΑ από το πέρασμα του τυφώνα Ίαν, ο οποίος σάρωσε τα πάντα.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, οι θάνατοι στην Φλόριντα από τον τυφώνα Ίαν είναι τουλάχιστον 77.

Επίσημος απολογισμός δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τις ομοσπονδιακές αρχές.

Περισσότερες από 1.100 διασώσεις καταγράφηκαν στη Φλόριντα αφότου ο Ίαν έπληξε την πολιτεία ως κυκλώνας Κατηγορίας 4 το απόγευμα της Τετάρτης, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Ρον Ντεσάντις χθες Σάββατο.

Παρότι στη συνέχεια εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα, ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε Νότια Καρολίνα, Βόρεια Καρολίνα και Βιρτζίνια.

