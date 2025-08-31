Κόσμος

ΗΠΑ: Βίντεο από CEO να «κλέβει» μέσα από τα χέρια ενός παιδιού το καπέλο που του έδωσε ως δώρο τενίστας στο US Open

Ο άνδρας που αποκαλύφτηκε ότι είναι διευθύνων σύμβουλος (CEO) μιας εταιρείας δέχτηκε πολύ αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο ενώ και η εταιρεία του δέχεται πλέον κακές κριτικές
Η στιγμή που ο άντρας κλέβει το καπέλο
Η στιγμή που ο άντρας κλέβει το καπέλο / φωτό από βίντεο dailymail

Σάλος έχει προκληθεί με το βίντεο με έναν άνδρα να κλέβει ένα καπέλο μέσα από τα χέρια ενός αγοριού την ώρα που του το έδινε ο αγαπημένος του τενίστας στο US Open και έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας πολλά αρνητικά σχόλια εναντίον του στις ΗΠΑ. Ο άνδρας αυτός αποδείχτηκε να είναι ανώτερος διευθύνων σύμβουλος μιας πολωνικής εταιρείας (CEO) η οποία τώρα έχει έρθει αντιμέτωπη με πολύ κακές κριτικές.

Ο άντρας κατηγορήθηκε ότι άρπαξε το καπέλο ενός παιδιού οπαδού του τένις στο US Open στις ΗΠΑ και το βίντεο που δείχνει την στιγμή έγινε viral ενώ αποκάλυψε και τις στιγμές αμέσως μετά την μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του Πολωνού παίκτη Kamil Majchrzak.

Ο 29χρονος τενίστας, Καμίλ Μάιρζακ νίκησε τον αντίπαλο του σε έναν απίστευτο αγώνα με 5 σετ την Πέμπτη και στη συνέχεια καταγράφηκε να βγάζει το καπέλο του και να προσπαθεί να το δώσει σε ένα παιδί στις κερκίδες.

Αλλά σε μια άσχημη σκηνή, ένας άνδρας που στεκόταν δίπλα στο αγόρι έσκυψε, άρπαξε το καπέλο και το έβαλε στην τσάντα του.

Αυτό άφησε τον μικρό απογοητευμένο και να ρωτάει «Τι κάνεις;», καθώς ο Majchrzak απομακρυνόταν, χωρίς να έχει συνειδητοποιήσει τι είχε μόλις συμβεί.

Το βίντεο με την κλοπή του καπέλου προκάλεσε οργή στο διαδίκτυο, με τους θαυμαστές να χαρακτηρίζουν τον άγνωστο άνδρα «εγωιστή» και «ηλίθιο» για το ότι έκλεψε μια στιγμή που θα έπρεπε να ανήκει σε ένα παιδί.

Ο Majchrzak προσπάθησε να διορθώσει την κατάσταση την Παρασκευή, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα αίτημα για να βοηθήσει στην εύρεση του αγοριού. «Μετά τον αγώνα δεν κατάλαβα ότι το καπέλο μου δεν έφτασε στο αγόρι», έγραψε. «Χάρη στο @asicstennis έχω αρκετά καπέλα, οπότε είμαι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο».

«Γεια σας παιδιά, μπορείτε να με βοηθήσετε να βρω το παιδί από τον αγώνα μου; Αν είσαι εσύ (ή οι γονείς σου δουν αυτό το μήνυμα), στείλε μου ένα DM» είπε ο τενίστας.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Πολωνός σταρ επιβεβαίωσε ότι ο μικρός είχε βρεθεί. Μοιράζοντας τις ίδιες φωτογραφίες του περιστατικού στο story του, πρόσθεσε: «Είμαι εντυπωσιασμένος από τη δύναμη του διαδικτύου. Το βρήκαμε! Όλα καλά τώρα», φτιάχνοντας έτσι τη μέρα του μικρού.

Τώρα το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε ποιος πήρε το καπέλο από το παιδί, με πολλούς να δείχνουν με το δάχτυλο έναν επιχειρηματία και να αφήνουν πολύ αρνητικά σχόλια.

Τα σχόλια στο διαδίκτυο περιλαμβάνονται φράσεις όπως «Τι αξιολύπητο πράγμα», «Φανταστείτε να είστε ενήλικας και να κλέβετε από ένα παιδί» ενώ ένας άλλος κριτικός έγραψε: «Αυτό ονομάζεται κλοπή περιουσίας που δεν σου ανήκει, και είναι δειλός, νταής και απατεώνας αυτός που κλέβει από ένα παιδί. Νέο χαμηλό επίπεδο».

Μάλιστα ένας άνθρωπος που προσποιούταν ότι ήταν ο δικηγόρος του επιχειρηματία βγήκε στα social media και προσπαθούσε να δικαιολογήσει όλο αυτό που έγινε. Βέβαια ο άνδρας μίλησε και αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση του με αυτόν τον άνθρωπο, ενώ όπως είπε κινείται νομικά για να μπλοκάρει αυτό το περιεχόμενο.

