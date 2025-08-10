Συμβαίνει τώρα:
ΗΠΑ: Βίντεο με μετεωρίτη που διαπέρασε τη στέγη σπιτιού στη Τζόρτζια – Είναι παλαιότερος από τη Γη λένε επιστήμονες

Ένα διαστημικό θραύσμα ηλικίας 4,56 δισεκατομμυρίων ετών, δηλαδή 20 εκατομμύρια χρόνια παλαιότερο από τη Γη, βρέθηκε σε κατοικία κοντά στην Ατλάντα
Ο μετεωρίτης που πέφτει στην Ατλάντα
Ο μετεωρίτης που πέφτει στην Ατλάντα / Πηγή: Χ

Στις 26 Ιουνίου 2025, μέρα μεσημέρι, μια πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό της Τζόρτζια και της Νότιας Καρολίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας εκατοντάδες αναφορές και έναν ισχυρό κρότο που ακούστηκε σε αρκετές πόλεις. Σύμφωνα με τη NASA, ο μετεωρίτης εξερράγη πάνω από την Τζόρτζια πριν εκτοξεύσει θραύσματα στο έδαφος.

Κοντά στην Ατλάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα κομμάτι του μετεωρίτη, στο μέγεθος ενός ντοματίνι, τρύπησε τη στέγη κατοικίας στην πόλη ΜακΝτόνα, αφήνοντας βαθούλωμα στο πάτωμα του σαλονιού. Το δείγμα, βάρους 23 γραμμαρίων, αναλύθηκε από τον Σκοτ Χάρις, πλανητικό γεωλόγο του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια. Το συμπέρασμα: ο μετεωρίτης σχηματίστηκε πριν από 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή 20 εκατομμύρια χρόνια πριν από τη δημιουργία της Γης.

Σύμφωνα με τον Χάρις, το θραύσμα αυτό προέρχεται από μια ομάδα αστεροειδών στη βασική ζώνη μεταξύ Άρη και Δία, που σχηματίστηκαν από τη διάσπαση ενός πολύ μεγαλύτερου αστεροειδούς πριν από περίπου 470 εκατομμύρια χρόνια. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δηλώνει ότι συνεχίζει να βρίσκει λεπτή διαστημική σκόνη στο σαλόνι του.

 

Ένα απολίθωμα του αρχέγονου ηλιακού συστήματος

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, σε συνεργασία με το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, σκοπεύουν να δώσουν στο διαστημικό αυτό βράχο το όνομα «Μετεωρίτης ΜακΝτόνα», από την πόλη όπου έπεσε. Πρόκειται για τον 27ο μετεωρίτη που έχει εντοπιστεί στην πολιτεία της Τζόρτζια και τον 6ο που η πτώση του έχει γίνει απευθείας αντιληπτή.

Σύμφωνα με τον Χάρις, τέτοια φαινόμενα παλαιότερα αναμένονταν «μία φορά κάθε λίγες δεκαετίες», όμως πλέον είναι συχνότερα χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία και την αυξημένη προσοχή του κοινού.

