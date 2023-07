Τον απόλυτο τρόμο έζησαν επιβάτες ενός τρένου σε λούνα παρκ στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ, όταν εξαιτίας μηχανικής βλάβης το τρένο σταμάτησε απότομα με αποτέλεσμα να κρέμονται ανάποδα για ώρες.

Όπως έγινε γνωστό οι οκτώ επιβάτες έμειναν στον αέρα λόγω μηχανικής βλάβης στο φεστιβάλ Forest County Festival στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ.

«Υπήρξε μια μηχανική βλάβη με το τρενάκι που κόλλησε στην όρθια θέση. Το λούνα παρκ επιθεωρήθηκε πρόσφατα από την πολιτεία», δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Μάλιστα, στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με δέκα πυροσβεστικά οχήματα, εννέα ασθενοφόρα και 50 πυροσβέστες από τρεις κομητείες.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν διασώστη να σκαρφαλώνει στο πλάι της κατασκευής προσπαθώντας να προσεγγίζει τους επιβάτες που κρέμονταν ανάποδα.

Scary video shows riders at a county festival in Crandon, Wisconsin stuck upside down on a ride. The video is from Scott Brass, who says the ride was stuck hanging upside down for more than four hours. More: https://t.co/2JFYQQ4mUD pic.twitter.com/Mk2PrbLFc9