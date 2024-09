ΗΠΑ: Χάος, απελπισία και καταστροφή από το πέρασμα του τυφώνα Έλεν – Τουλάχιστον 64 νεκροί

Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των νεκρών από το πέρασμα του τυφώνα Έλεν στις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας εκτεταμένων καταστροφών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και των ανυπολόγιστων ζημιών που προκλήθηκαν σε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις από το πέρασμα του τυφώνα Έλεν, ενώ σύμφωνα με το NBC οι νεκροί στις ΗΠΑ άγγιξαν πλέον τους 64.

Σύμφωνα με απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) βάσει αναφορών από τις κατά τόπους αρχές, τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί στη Νότια Καρολίνα, τουλάχιστον 17 στην Τζόρτζια, 11 στη Φλόριντα, δύο στη Βόρεια Καρολίνα και ένας στη Βιρτζίνια.

«Θλίβομαι βαθύτατα για τις απώλειες ζωών και την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Έλεν», δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. «Ο δρόμος προς την ανάκαμψη θα είναι μακρύς», συμπλήρωσε.

Στο Σένταρ Κι, ένα νησί μερικών εκατοντάδων κατοίκων στη Φλόριντα, στέγες σπιτιών ξηλώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Η Έλεν έφθασε στη βορειοδυτική Φλόριντα το απόγευμα της Πέμπτης ως τυφώνας κατηγορίας 4, στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 225 χλμ/ώρα.

Video of a house floating away and collapsing in Asheville as tropical storm Helene floods the area. pic.twitter.com/6HORGSg8cX — ABC11 EyewitnessNews (@ABC11_WTVD) September 27, 2024

Συνοδευόμενη από καταρρακτώδεις βροχές, η Έλεν σάρωσε τις νοτιοανατολικές πολιτείες προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, προτού εξασθενήσει σταδιακά.

Complete devastation in Keaton Beach, Florida from a combination of extreme wind and a 15+ foot storm surge. Don’t ever expect to see another hurricane named Helene again.



Credit: Seth Zaluski pic.twitter.com/rPLlkVHYj2 — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 27, 2024

«Πρόκειται για μια από τις χειρότερες καταιγίδες της σύγχρονης ιστορίας για ορισμένες περιοχές στο δυτικό τμήμα της πολιτείας», είπε ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, Ρόι Κούπερ.

‼️ Before and After of Gulfview Road in Perry, Florida. Storm surge swept homes away. #Helene #FLwx 1/ pic.twitter.com/jDbwtwpdKN — Chris Gloninger, CCM, CBM (@ChrisGloninger) September 28, 2024

Το απόγευμα του Σαββάτου, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παρέμεναν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο καταναλωτές στη Νότια Καρολίνα, περίπου 730.000 στην Τζόρτζια και εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη σε άλλες πολιτείες, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters