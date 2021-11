Στους εννέα ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους – κυρίως νέων – εν μέσω πανικού και ποδοπατημάτων που σημειώθηκε στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld μετά τον θάνατο μιας 22χρονης φοιτήτριας στο Τέξας των ΗΠΑ, σύμφωνα με έναν δικηγόρο της οικογένειάς της.

Η Μπάρτι Σαχάνι, 22 ετών, πέθανε από «φρικτά τραύματα» που υπέστη στη συναυλία ραπ. Η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου A&M του Τέξας νοσηλευόταν και βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη, δήλωσε ο Τζέιμς Λάσιτερ, δικηγόρος της οικογένειας.

Το μουσικό φεστιβάλ Astroworld στο Χιούστον που ξεκινούσε την περασμένη Παρασκευή εξελίχθηκε σε τραγωδία καθώς θεατές ποδοπατήθηκαν κατά την εναρκτήρια συναυλία του ράπερ Τράβις Σκοτ.

⚠️🇺🇸 #URGENT : Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas #Houston l #TX A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients. Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU