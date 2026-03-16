Ιράκ: Η στιγμή της πυραυλικής επίθεσης στο Ερμπίλ κοντά στο συνεργείο της ΕΡΤ – Βίντεο ντοκουμέντο

Πυραυλική επίθεση στο Ερμπίλ του Ιράκ καταγράφηκε σε απευθείας σύνδεση της ΕΡΤnews, το πρωί της Δευτέρας (16.3.26).

Το βίντεο ντοκουμέντο με την πυραυλική επίθεση στο Ερμπίλ του Ιράκ καταγράφηκε από καμεραμάν που βρισκόταν στο ακριβώς διπλανό δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διαμένει η δημοσιογραφική αποστολή της ΕΡΤ με την Ελβίρα Κρίθαρη.

Οι δημοσιογράφοι παραμένουν στα ξενοδοχεία, καθώς η κατάσταση στους δρόμους θεωρείται επικίνδυνη, ενώ οι τοπικές αρχές έχουν επιβάλει περιορισμούς στην κίνηση και την εργασία των μέσων ενημέρωσης.

Όπως τόνισε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, οι επιθέσεις στην περιοχή είναι συχνά «τυφλές», γεγονός που καθιστά δύσκολο να προβλεφθεί πού θα χτυπήσουν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο Ιράκ δεν υπάρχει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για πιθανά πλήγματα, όπως συμβαίνει σε άλλες περιοχές συγκρούσεων. «Ο πόλεμος εδώ διεξάγεται με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που έχουμε συνηθίσει να ακούμε σε άλλες περιπτώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για το συγκεκριμένο χτύπημα. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, τις τελευταίες ημέρες επιθέσεις στην περιοχή του Ερμπίλ -ιδιαίτερα κοντά σε σημεία αμερικανικού ενδιαφέροντος- πραγματοποιούνται συχνά από ομάδες που δηλώνουν ότι ανήκουν στην αποκαλούμενη «Ισλαμική Αντίσταση».

Ο όρος αυτός, όπως διευκρίνισε η ανταποκρίτρια, δεν αναφέρεται σε έναν ενιαίο οργανισμό, αλλά λειτουργεί ως «ομπρέλα» για παραστρατιωτικές οργανώσεις που πρόσκεινται στο καθεστώς της Τεχεράνη και στοχεύουν αμερικανικές ή συμμαχικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Οι περισσότερες από αυτές τις επιθέσεις αναχαιτίζονται από τα συστήματα άμυνας, ωστόσο θραύσματα από πυραύλους ή αναχαιτισμένα βλήματα συχνά καταλήγουν σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια ή ακόμη και τραυματισμούς.

Η σύγκρουση στην περιοχή εξελίσσεται ανάμεσα σε παραστρατιωτικές οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν και σε κουρδικές οργανώσεις ιρανικής προέλευσης που δραστηριοποιούνται στο Ιράκ, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατά καιρούς πλήγματα σε στόχους που θεωρούν εχθρικούς στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης.